Simeone responde a Julián Álvarez, a la duda de Lookman y a la deuda del Atlético: "Arsenal, PSG o Barcelona"

Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 13:16h.

El técnico argentino responde a nombres propios

El presidente de los árbitros admite un error con Alberola Rojas por la final de Copa: "Pensé que no"

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Diego Pablo Simeone, de celebración por su cumpleaños, compareció este martes en sala de prensa. El técnico del Atlético de Madrid ultima la preparación de la ida de semifinales de UEFA Champions League que se disputará en el Metropolitano. El argentino analiza la primera cita ante el Arsenal, aunque también responde a nombres propios ante los medios presentes.

Acompañado por Koke, el experimentado entrenador colchonero habló en el día de su cumpleaños: "La verdad que no tengo ningún deseo, agradecimiento puro, con mis hijos, mis hijas, mi mamá, mi mujer... solo agradecer y disfrutar todo lo que me toca vivir en esta vida".

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Las palabras de Simeone antes del Atlético de Madrid - Arsenal

La ilusión de la afición. "El aficionado se encuentra en una nueva semifinal. Es extraordinario que el Atlético esté nuevamente después de nueve años. Es increíble. Y creo que esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente... nos hará muy bien".

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Soñar. "Siempre digo que soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra y eso es lo que nosotros hacemos. Y lo que Dios quiere".

La presión y el disfrute del camino. "Sinceramente, presión no. Hay responsabilidad, la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí hay una ilusión especial. Es un partido de fútbol, y como decía Koke, los futbolistas son los que acaban definiendo estos partidos".

Los argumentos para ganar. "Lo que venimos haciendo en las eliminatorias que hemos tenido. Jugar con esa intensidad, con nuestra búsqueda, y bueno, allá iremos".

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¿Le deben una Champions? "Somos todos personas, si nos preguntas a todos, cada uno tiene un pensamiento diferente a otro. No nos debe nada a nadie, pero obviamente, que esa diosa fortuna también esté de tu lado".

Alexander Sorloth. "Es increíble, un futbolista que logra marcar una cantidad de goles año tras año. Cuando está bien, es determinante en nuestro equipo. Seguramente mañana nos ayudará en el partido".

Julián Álvarez. "No estoy en su cabeza y entiendo que es normal que, un jugador extraordinario como él, lo quiera el Arsenal, el PSG o el Barcelona. Es normal porque es muy bueno".

Ademola Lookman. "Su llegada ha impactado muy bien en el equipo. Tiene cosas diferenciales ofensivamente, está trabajando muchísimo en su fase defensiva. Vamos a ver si recupera bien mañana, todavía estaba con alguna molestia".