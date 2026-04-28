El presidente de los árbitros admite un error con Alberola Rojas por la final de Copa: "Pensé que no"

Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 08:07h.

Fran Soto tiene claro que no volverá a cometer un error similar

La queja inédita de Simeone a Alberola Rojas por las pérdidas de tiempo de la Real Sociedad: "Siete días"

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La Real Sociedad sigue festejando su histórico triunfo en la Copa del Rey. A las puertas de cumplirse las dos primeras semanas de aquella inolvidable noche en el Estadio La Cartuja, el equipo prepara su regreso a Sevilla, aunque esta vez en la competición doméstica. En el Atlético de Madrid se pasa página y el foco se pone en una histórica semifinal europea ante el Arsenal. Y con las aguas en calma, el presidente de los árbitros reconoce un error con Alberola Rojas justo antes de la final copera.

El trencilla ciudadrealeño se enfrentaba a un encuentro de máxima dificultad en el que debía impartir justicia, pero siempre tratando de pasar desapercibido. Y tuvo que tomar decisiones nada sencillas como el penalti de Juan Musso sobre Gonçalo Guedes.

Apostó por dejar jugar y trato de no condicionar a los jugadores con tempranas amonestaciones, aunque como era de esperar, su arbitraje no convenció a todos los aficionados. Ahora, Fran Soto, cabeza visible del CTA, admite un error previo que pudo condicionar su actuación en el Atlético de Madrid-Real Sociedad.

El presidente de los árbitros y el error previo a la final de la Copa del Rey

Alberola Rojas acaparó focos en la previa del choque que se celebró en La Cartuja por el arbitraje que protagonizó en el Santiago Bernabéu apenas ocho días antes de la final copera. Esa fue la última prueba para el trencilla, un Real Madrid-Girona disputado un viernes que parecía aparentemente tranquilo. Hasta que saltó la polémica con Kylian Mbappé en el área.

Ahora, y ante los micrófonos de Radioestadio Noche, el presidente del Comité Técnico de Árbitros admite su error: "Ahora en frío creo que fue un error. Pensé que no iba a haber nada. Yo soy muy crítico conmigo mismo y si creo que algo se puede mejorar, pues voy a tratar de mejorarlo. Si me vuelve a pasar, yo creo que no hubiese designado a Alberola Rojas en el partido Real Madrid-Girona".