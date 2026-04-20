Pellegrino Matarazzo saca una chuleta y sorprende a toda la Real Sociedad en euskera

Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 19:58h.

El técnico se animó en plena fiesta

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

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Pellegrino Matarazzo es el gran responsable de alterar una temporada que parecía abonada al sufrimiento. El técnico estadounidense cogió las riendas en enero de un equipo que necesitaba alejarse de la zona de descenso en LALIGA EA Sports y acabó haciéndolo campeón de la Copa del Rey. Y todo en apenas cuatro meses.

Además de lo futbolístico, el preparador txuri urdin se ha ganado un hueco en el corazón de sus aficionados por su cercanía y buen rollo. El último ejemplo de ello se ha producido este lunes, en la esperada celebración de los campeones de la Copa del Rey, y ante la atenta mirada de la hinchada donostiarra. Matarazzo sacó una chuleta en el balcón y sorprendió a todos los presentes en euskera.