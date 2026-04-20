Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 16:32h.

El estadounidense ha dado la vuelta a la Real Sociedad

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La final de la Copa del Rey dejó a un claro ganador: Pellegrino Matarazzo. El estadounidense ha dado la vuelta a una Real Sociedad que parecía avocada al fracaso tras la salida de Imanol Alguacil y el mal comienzo de Sergio Francisco.

Esta tarde, San Sebastián se vestirá de gala para celebrar la conquista del pasado sábado en La Cartuja. A las 18:00 comienza el recorrido del autobús descubierto y sobre las 19:00 se espera que llegue al Ayuntamiento, donde ofrecerán la Copa del Rey a la afición. Una afición que se rendirá a los jugadores y al gran artífice, Pellegrino Matarazzo, que les ha llevado a la gloria. Desde ElDesmarque hemos hablado con algunos de ellos.

Matarazzo, el 'hombre milagro' para la afición

Al técnico estadounidense le han hecho hasta una estampita que no faltó en el estadio sevillano y ya se ha convertido en 'el santo de la Real Sociedad' o Jesucristo, como dijeron algunas aficionadas para el micrófono de ElDesmarque.

Este entrenador americano, de origen italiano, llegó a LALIGA de la nada para convertirse en el 'hombre milagro' resucitando al equipo y a San Sebastián. Precisamente Jon Insausti, alcalde de la ciudad, reconoció que este es un día memorable que pasará a la historia.

"Le daría un abrazo y un beso muy grande", reconoció otra seguidora del conjunto txuri-urdin. Pellegrino Matarazzo no solo se ha ganado a San Sebastián por cómo ha cambiado al equipo, sino también por su forma de ser.

Casi siempre va en segundo plano y deja que otros levanten la Copa, que tenía la final en la cabeza, que iba para banquero, pero apostó por el fútbol, tímido e incapaz de explicar sus éxitos en LALIGA y en la Copa del Rey y que incluso se anima con el euskera en las ruedas de prensa.