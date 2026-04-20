Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 12:58h.

Isabel Díaz Ayuso compartió un mensaje en X tras los rumores

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La celebración de la Real Sociedad tras proclamarse campeón de la Copa del Rey dejó muchas imágenes curiosas. Desde el gesto de Mikel Oyarzabal con Zubeldia y Elustondo, el llanto de Jokin Aperribay o Álex Remiro sujetando el micrófono de ElDesmarque para entrevistar a sus compañeros.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue la recogida de la Copa del Rey de manos de Mikel Oyarzabal. Como es habitual, todos los futbolistas campeones subieron al palco detrás de los subcampeones para recoger las medallas y saludar a las celebridades de la zona más privilegiada del estadio, como políticos, presidentes e incluso el Rey de España Felipe VI.

Isabel Díaz Ayuso desmiente el bulo con Mikel Oyarzabal

En las imágenes de la retransmisión televisiva, se pudo entender que el delantero de la Real Sociedad no saludaba a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y pasaba directamente a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Esto generó un gran debate en redes sociales donde mezclaron deporte con política. A algunos aficionados les pareció bien, pues Isabel Díaz Ayuso trabaja para un partido contrario a los ideales de la afición txuri-urdin, mientras que otros lo consideraron como una falta de respeto.

Sin embargo, tras el revuelo causado, la usuario de X (antiguo Twitter) @clara_maylin, que disfrutó de la final de la Copa del Rey en los asientos situados justo delante del palco, pudo grabar este momento desde otra perspectiva, donde se aprecia claramente como la presidenta de la Comunidad de Madrid le extiende la mano para saludarle y Mikel Oyarzabal se lo devuelve con una sonrisa.

Además, la propia Isabel Díaz Ayuso ha querido poner fin al bulo generado en torno a su persona y a la del delantero de la Real Sociedad compartiendo el vídeo y un mensaje claro. "Que la verdad no estropee un jugoso titular", escribió en su cuenta de X.