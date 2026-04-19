Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 18:16h.

Actuó de capitán con la salida de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal apostó por la superstición en el penalti de Pablo Marín: el único de la Real Sociedad

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Aritz Elustondo tuvo que esperar su oportunidad en la final de la Copa del Rey desde el banquillo. El defensor txuri urdi, al igual que el resto de sus compañeros, vivió con muchos nervios una cita copera que se alargó lo máximo posible. Y en la que pudo ser partícipe. En la segunda parte de la prórroga, Pellegrino Matarazzo apostó por refrescar el lateral derecho con la entrada del futbolista de Beasain.

Solo estuvo siete minutos sobre el terreno de juego, además de la tanda de penaltis, aunque no fue uno de los cinco lanzadores. Eso sí, en ese periodo de tiempo, Aritz Elustondo protagonizó un gesto que reavivó los ánimos de toda la tropa donostiarra.

Aritz Elustondo y el momento de fortuna que sintió decisivo

Con el término de la prórroga, llegó el momento de los tradicionales corrillos de ambos equipos. Las últimas arengas, los ánimos a los porteros y las elecciones de los lanzadores. Tras eso, los capitanes se dirigieron hasta el centro del campo donde aguardaba Alberola Rojas y su nueva cámara impulsada por la Real Federación Española de Fútbol.

En ese instante, el trencilla tomó la palabra: "Habéis hecho un partidazo, yo creo que la gente ha disfrutado. Que gane el mejor. Mira, si sale negro tiramos allí... y si sale amarillo tiramos allí. ¿Vale? La suerte decide. Amarillo, tiramos allí".

Ese amarillo fue celebrado al instante por Elustondo: "¡Vamos! ¡Real Sociedad!". Así lo captó la realización del encuentro, pero un gesto se le escapó a la cámara. El defensor txuri urdin, consciente de la importancia de lanzar los penaltis en el sector donostiarra, miró a sus aficionados y alzó el puño. La reacción de euforia de los desplazados hizo el resto. Uno de esos pequeños detalles que deciden las tandas de penalti y que Aritz sintió como decisivo.