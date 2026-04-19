Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 01:26h.

Matarazzo, el gran artífice del cambio de la Real Sociedad campeona

Vídeo: La celebración de la Real Sociedad en La Cartuja con el himno en comunión con la afición

Compartir







La Real Sociedad es campeona de la Copa del Rey por cuarta vez en su historia en un título que no se entiende sin las paradas de Unai Marrero, el partidazo de Jon Martín, el liderazgo de Mikel Oyarzabal... aunque, sin duda, la clave de esta temporada ha sido la llegada de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense le ha cambiado la cara a un equipo frustrado hasta terminar logrando un trofeo histórico y, el técnico, ha querido elogiar la filosofía del club además de valorar como se merece a su capitán.

En Movistar+, el neoyorquino quedó alucinado durante la celebración de la afición txuri urdin en La Cartuja: "Es increíble. El apoyo es increíble. Lo sentimos durante las pasadas semanas. Todos los momentos de los últimos días son increíbles. Estoy feliz por los chicos y por todo lo que han dado".

Los nombres propios de la Real Sociedad

Preguntado por la actuación de los jóvenes clave como Jon Martín, Unai Marrero y Pablo Marín, el técnico defendió el trabajo en Zubieta: "Está claro. La filosofía de este equipo en el desarrollo de los jóvenes talentos al primer equipo. Tenemos mucho talento, tenemos muchos líderes increíbles, jugadores experimentados, muy buenos jugadores. Son talentos que están creciendo cada semana. Mira los partidos que hicieron estos jugadores: Jon estuvo increíble, de Pablo puedo decir lo mismo y marcaron la diferencia. Tenemos muchos jóvenes jugadores que han jugado muy bien. Son parte de este club y parte de la historia y estoy muy feliz por ellos".

Por último, Pellegrino Matarazzo, que poco a poco ya va entendiendo más el español e incluso ya no necesita traducción para las palabras en sala de prensa casi nunca, se atrevió al reto de Ricardo Sierra de definir a Mikel Oyarzabal en una sola palabra en español: "Es difícil, es muy difícil. Fenomenal".