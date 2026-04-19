Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 00:53h.

Álvaro Odriozola celebra haber cumplido "el sueño de una vida"

El profundo mensaje de Odriozola tras su grave lesión: "¿Por qué?"

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Los jugadores de la Real Sociedad están en una nube después de proclamarse campeones de la Copa del Rey al vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis de La Cartuja en una noche para no olvidar en Donosti en una comunión espectacular entre equipo y afición. Esto ha quedado patente en las palabras de un emocionado Álvaro Odriozola, que ha dejado claro que ya se puede retirar y "morir tranquilo" después de conseguir "el sueño de una vida".

En , el lateral repasó aguantándose las lágrimas lo que sentía con este título: "Para mí, esto... nunca he caminado sobre el agua, pero tiene que ser algo parecido. Es el sueño de una vida porque lógicamente es complicado ganar un título con el equipo de tu vida. Yo lo digo, después de esto, ya mi carrera está completa y me pudo morir tranquilo. Siempre he dicho que cambiaría cualquier título del mundo por este, con la Real, con tu familia aquí, con toda esta gente saltando...".

"Y la verdad es que me acuerdo mucho de, por supuesto, los que no están, los aitonas que no están aquí. Lo he pasado muy mal estos últimos días porque he tenido un pequeño susto en la rodilla y he estado en el hospital y no sabía si iba a estar aquí. A veces el destino tiene estas cosas, que he podido estar y se lo contaré a mis nietos", finalizó Álvaro Odriozola.

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Los problemas de Álvaro Odriozola con las lesiones

El defensa se encuentra lesionado después de haber sufrido de nuevo un problema grave en la rodilla prosiguiendo con la mala suerte de los últimos años en los que apenas ha podido contar. Unos problemas físicos que también han sido mentales ante el sufrimiento que el propio futbolista ha reconocido por no poder estar disponible junto a sus compañeros.

Por fin, Álvaro Odriozola ha podido lograr un título que ya había conquistado con el Real Madrid y con el Bayern en Alemania pero ninguno de la importancia de este. El donostiarra ya ha dejado claro que, como en casa, en ningún sitio para ganar.