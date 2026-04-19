El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 00:49h.

Unai Marrero fue el héroe

Oyarzabal explica su grandeza con un gesto: comparte con Aritz y Zubeldia la foto de su vida en la Real Sociedad

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Estadio La Cartuja, SevillaLa Real Sociedad volvió a conquistar la Copa del Rey, aunque esta vez con medio Estadio La Cartuja teñido de txuri urdin. En la última ocasión, con algunos supervivientes como Mikel Oyarzabal, nuevamente protagonista, el equipo donostiarra se alzó con el título venciendo al Athletic Club. En esta edición también dejaron por el camino a su máximo rival deportivo. Y eso no es excusa para demostrar como se vive el fútbol en el País Vasco.

Cuando Pablo Marín mandó el esférico al fondo de las mallas en el penalti decisivo, las lágrimas de alegría inundaron el sector realista. Y aún no había dado tiempo a saborear el título copero que la entidad bilbaína decidió brindar a sus vecinos un mensaje sentido.

La felicitación del Athletic a la Real Sociedad

A través de sus perfiles oficiales, el Athletic Club decidió dar la enhorabuena de manera pública a la Real Sociedad con las siguientes palabras en euskera: "Enhorabuena Real Sociedad, habéis traído la Copa a Euskal Herria". En cuestión de minutos, el mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), experimentó un gran alcance.

Oyarzabal, uno de los supervivientes del anterior título copero del conjunto donostiarra en 2021, también en este estadio pero sin público por la pandemia de coronavirus, alzó al cielo de la capital andaluza el trofeo de campeón y tomó así el testigo de su excompañero Asier Illarramendi, quien fue el que levantó hace cinco años la Copa de la edición 2019-20 ganada al Athletic de Bilbao.

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El capitán realista marcó el 1-2 de penalti en el tiempo añadido y luego fue sustituido en el minuto 78 por el islandés Orri Óskarsson. Tras recoger el trofeo, bajó al césped de La Cartuja para compartirlo y celebrar junto a sus compañeros este gran logro, el cuarto título de la Copa del Rey para el club 'txuri urdin'.