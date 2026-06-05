Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 19:57h.

Rafa Yuste habla por primera vez sobre el tema para dar el punto de vista del Barça

El Atlético insiste contra el Barça por lo de Julián Álvarez con Negreira y la inscripción de Dani Olmo: "Respeto y valores"

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Uno de los grandes nombres del mercado de fichajes de este verano es el de Julián Álvarez y el interés del Barcelona en fichar al argentino deparó el pasado viernes una serie de tuits del Atlético de Madrid ironizando ante el enfado rojiblanco por los rumores. Desde el club azulgrana se optó por no responder a las 'amenazas' de ofertas colchoneras por Lamine Yamal, Pedri o Raphinha pero Rafa Yuste sí ha respondido calificándolos de ser "de muy mal gusto".

"De muy mal gusto. Nosotros tenemos el pensamiento de lo que siempre hacemos como club. Creo que la educación tiene que estar por encima de todo y por tanto, seguir dando este ejemplo. Yo primero, como presidente, hasta el último de los compañeros miembros de la directiva y aquí no es diferente", respondió el presidente del Barcelona en funciones preguntado por estos mensajes en redes que tanta polémica levantaron.

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El Atlético de Madrid, después de varios meses de informaciones que vinculaban a Julián Álvarez con el FC Barcelona y una oferta culé insatisfactoria para los madrileños, estalló en sus redes el pasado viernes. Los rojiblancos trolearon a los culés con una serie de mensajes en los que, inspirándose en Fabrizio Romano, ironizaban con ofertas por los fichajes de Lamine Yamal, Pedri o Raphinha a cambio de entradas para los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, una bolsa de pipas o una suscripción al ABC.

Para acabar con estos tuits, el Atlético señaló directamente al Barça con un mensaje duro: "Y, recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".

Rafa Yuste confía en Deco para cerrar fichajes como el de Julián Álvarez

A pesar de este lío, el club catalán sigue trabajando en el fichaje de Julián Álvarez después de haber cerrado ya la contratación de Anthony Gordon para la próxima campaña. Rafa Yuste, que no quiso mojarse con las elecciones al Real Madrid, confirmó que la dirección deportiva sigue trabajando para que se incorporen más futbolistas a la plantilla de Hansi Flick.

"La educación no tiene nada que ver con los planes deportivos que lleva muy bien el señor Deco y, por tanto, que continúe con esta gran tarea que está haciendo", respondió Yuste tras asistir a la inauguración de la nueva pista de hielo que el club blaugrana ha construido, de forma provisional, en el campus de la Universidad de Barcelona.