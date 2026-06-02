Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 11:51h.

El delantero, concentrado con su Selección; el club colchonero, con la sartén por el mango

Nacho Donado desvela la situación de Julián Álvarez en el Atlético y el papel de Apollo: "Aguantar el órdago"

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El Atlético de Madrid vuelve a batallar contra los grandes, pero esta vez lejos de los terrenos de juego. A vueltas con el futuro de Julián Álvarez, el club colchonero apostó por romper su silencio y denunciar las malas artes del FC Barcelona en su interés por el campeón del mundo. Con el futbolista concentrado con la selección argentina y dejándose querer por la entidad culé, el Arsenal complica el plan de Joan Laporta.

La entidad azulgrana, tras meses de rumores, pasó a la acción la pasada semana y envió una propuesta formal que no fue atendida. Desde un primer momento, el traspaso de 'La Araña' se ha cifrado en cantidades que oscilan entre los 130 y los 150 millones de euros.

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Se especuló con la posible inclusión de jugadores como Ferran Torres en la oferta por el argentino para abaratar costes, pero el Atlético no tiene necesidad de vender y cuenta con su estrella. Solo una oferta fuera de mercado que se complica para el Barça acabaría cerrando el traspaso de Julián Álvarez, aunque como avanza el Diario AS, el Arsenal puede protagonizar un giro de guion.

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Giro por el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

La citada fuente avanza el próximo movimiento que plantea el club gunner y no es otro que el deseo de entablar negociaciones por Julián Álvarez. El campeón inglés, con mayor músculo económico que la entidad blaugrana, podría llegar a los 150 millones de euros en los que se podría tasar la salida del delantero centro.

Además, se deslizan contactos entre el entorno del jugador y el Arsenal, por lo que esta maniobra no parece ser flor de un día. Andrea Berta deberá ser el encargado de trasladar la propuesta gunner semanas después de su incidente con Diego Pablo Simeone en la Champions League.