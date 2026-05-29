Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 17:55h.

El Atlético trolea al Barça en redes sociales

Manu Carreño y los paralelismos entre el no fichaje de Nico Williams por el Barça y la operación por Julián Álvarez

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El clima entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona es tenso ante el enfado rojiblanco por los intentos culés de fichar a Julián Álvarez con rumores que se han disparado durante toda la temporada y este viernes se han tomado la 'venganza'. Los colchoneros han troleado a los culés anunciando una oferta por el fichaje de Lamine Yamal en sus redes sociales a cambio de "4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas". Después, seguirían con Pedri y Raphinha hasta acabar señalando directamente al cuadro blaugrana.

"HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", publicó el club madrileño al estilo de los tuits del popular periodista italiano especializado en el mercado Fabrizio Romano.

Pocos minutos después, el Atleti insistió poniendo esta vez a Pedri en el foco subiendo incluso la oferta con respecto a las entradas de Bad Bunny: "HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

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El último ha sido Raphinha, recordando los 'fichajes' de Tom Ford y Smith que 'adelantó' Cerezo: "HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

El enfado del Atlético de Madrid con el Barça por el fichaje de Julián Álvarez

Esto arrancó pocos minutos antes del primer tuit con un aviso desde la cuenta oficial de X de los rojiblancos en la que ya adelantaban un comunicado a raíz de las "últimas informaciones". Esto ha llegado finalmente en forma de troleo con varios mensajes que se han ampliado desde la cuenta de Instagram con un mensaje señalando directamente a los catalanes: "Y, recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".