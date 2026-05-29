Preguntan a Roberto Martínez si será el nuevo entrenador del Real Madrid y su reacción lo dice todo

Javi Rayo 29 MAY 2026 - 08:21h.

Roberto Martínez está en la terna de posibles entrenadores si gana Enrique Riquelme

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Si bien no hay dudas de que José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si gana las elecciones Florentino Pérez, existen más dudas de quién será el nuevo técnico merengue si Enrique Riquelme sale vencedor. El empresario alicantino dio pistas de quién podría ser y, entre los candidatos, figura Roberto Martínez, actual seleccionador de Portugal. Los compañeros de El Larguero de Manu Carreño le preguntaron por ello y su reacción no puede ser más esclarecedora.

Roberto Martínez, ¿una opción para el Real Madrid?

Ante la pregunta directa de si podría ser el nuevo entrenador del Real Madrid en el caso de que Enrique Riquelme gane las elecciones, Roberto Martínez prefirió guardar un silencio sepulcral. El seleccionador del país vecino prefirió no contestar a la pregunta y salir del paso con una broma, "parece que se ha perdido la cobertura aquí en Portugal". Ni confirma ni desmiente pero su reacción nos puede llamar a pensar que ha sido contactado -como otros entrenadores- por miembros de la candidatura de Enrique Riquelme.

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Aunque su experiencia como entrenador está más que contrastada habiendo llevado las riendas de dos selecciones tan importantes como la de Bélgica y Portugal, hace mucho que no vemos a Roberto Martínez como técnico de un club y menos aún de un nivel top europeo. Hay que remontarse a la etapa entre 2013 y 2016 para ver la última vez que Martínez dirigió a un equipo, y fue al Everton inglés. Previamente se había sentado en los banquillos de Wigan y Swansea, siendo esos tres clubes su único bagaje como entrenador de clubes.

No habrá que esperar mucho para saber si Roberto Martínez será la gran apuesta de Enrique Riquelme si gana las elecciones puesto que el candidato prometió desvelar sus planes deportivos -con nombres y apellidos- antes de que termine esta semana.