Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 07:18h.

"Juega este fin de semana la final de la Champions"

Enrique Riquelme pasa al ataque con un comunicado y reta a Florentino Pérez: "Debate público"

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Las elecciones por la presidencia del Real Madrid se calientan. Tras el discurso inicial de Florentino Pérez en el que llegó a ridiculizar a su rival, Enrique Riquelme respondió retándole a un debate público y televisado. Más allá de sus comparecencias, el socio se interesa por el proyecto deportivo que plantean ambos candidatos. Este viernes se conocen detalles importantes en materia de fichajes por parte del actual presidente.

El actual presidente blanco deslizó en unas de sus intervenciones que volverían los fichajes importantes al Santiago Bernabéu. Florentino Pérez tiene atada la incorporación de José Mourinho para el banquillo merengue, pero también avanza por tres fichajes en busca de un golpe sobre la mesa.

Los tres fichajes de Florentino Pérez para ganar las elecciones del Real Madrid

Según avanza El Partidazo de COPE, el dirigente madridista está por la labor de hacer un esfuerzo económico en el próximo mercado de verano y pelea por hasta tres incorporaciones: "Florentino Pérez, que no ha dicho esta boca es mía sobre asuntos deportivos y que no sé si lo va a hacer en las próximas semanas, también tiene nombres importantes en la cabeza. No sé si lo va a decir en campaña o no".

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Los fichajes que pretende Florentino son los siguientes: "Le gustan para el Real Madrid Joao Neves, el centrocampista del PSG que juega este fin de semana la final de la Champions, Bastoni, central del Inter de Milan, y recuperar a Víctor Muñoz, el jugador de Osasuna que ha entrado en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial y sobre el que el Real Madrid tiene una opción relativamente fácil de recompra".

Juanma Castaño, periodista que avanza esta información, catalago el mercado de verano que se asocia al club blanco de la siguiente forma: "Es mercado importante, y que insisto, mercado que se está moviendo".