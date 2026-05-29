Redacción ElDesmarque Madrid, 29 MAY 2026 - 10:08h.

El jugador neozelandés estará en el Mundial con su selección y ha pasado de tener 4000 seguidores a superar el millon de seguidores en dos días gracias a un influencer argentino

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Los Mundiales siempre dejan historias sorprendentes e inesperadas, pero pocas igualan la de Tim Payne. El futbolista neozelandés, un completo desconocido para el mundo del fútbol, se ha convertido en uno de los nombres propios del torneo y en las redes sociales después de ser el protagonista de un fenómeno viral sin precedentes. En cuestión de horas, el jugador ha pasado de tener algo menos de 5.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram a superar el millón (1,4M), convirtiéndose así en uno de los jugadores más queridos por los aficionados antes de que comience la Copa del Mundo.

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Este fenómeno viral comenzó después de que el influencer argentino Valentín Scarsini (@elscarso), propusiera a sus seguidores hacer famoso a un jugador del Mundial que nadie conociera y el elegido por el creado de contenido fue Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda que representará a su país en la Copa del Mundo. Los fans del argentino cumplieron con la tarea y ahora el neozelandés es una estrella de las redes sociales.

Tim Payne, de desconocido a fenómeno viral en cuestión de horas

Hasta hace apenas dos días, Tim Payne era un futbolista anónimo fuera de Nueva Zelanda. Actualmente, juega en el Wellington Phoenix F.C de la A-League, pero ha tenido varias excursiones fuera de su país natal. En 2012 firmó por el Blackburn Rovers inglés estando allí dos temporadas y en 2016, se probó con los Portland Timbers de Estados Unidos, pero solo jugó con el equipo filial. El resto de su carrera la ha disputado plenamente en Nueva Zelanda.

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Respecto al combinado internacional, Payne es un habitual en las listas de su selección desde 2012 y tiene la difícil tarea de ganar el primer partido mundialista de la historia de Nueva Zelanda durante la Copa del Mundo que jugará en pocos días. Ahora mismo, gracias a la explosión viral que ha tenido su figura en las últimas horas, es considerado el futbolista más famoso de su país. La magnitud del fenómeno viral ideado por el influencer argentino es tal que Payne supera en seguidores a muchos jugadores consolidados en los mejores equipo del mundo.

La reacción de Tim Payne ha conquistado a las redes

El neozelandés no ha ignorado todo el revuelo que se ha generado y ha decidido publicar un vídeo en su perfil oficial de Instagram que ha conquistado a todos sus 'fans'. El futbolista ha subido un post donde agradece el cariño recibido de sus nuevos seguidores y lo ha hecho hablando en español. "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo", dijo. Después, amplió el mensaje hablando en inglés, dando las gracias al creador de contenido argentino y expresando la ilusión que tiene por representar a su país en el Mundial.