Lamine Yamal presenta su nuevo look para el Mundial inspirado en la Eurocopa 2024

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 09:44h.

El jugador del Barcelona se ha inspirado en el peinado que llevó en la Eurocopa de hace dos años donde la Selección Española fue campeona

Los cambios que Luis de la Fuente puede hacer en la lista de España: prelista, extras y dos excepciones

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Lamine Yamal ya está en 'modo Mundial' y ha tirado de superstición en su nuevo look, que está inspirado en el de la Eurocopa de hace dos años que ganó España. El extremo del Barcelona sigue recuperándose de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se ha fijado como objetivo debutar en el tercer partido de la Copa del Mundo, que será frente a Uruguay. El crack de Rocafonda afronta su tercer torneo de selecciones con la absoluta, después de ganar la Eurocopa 2024 y perder la Nations League frente a Portugal el verano pasado.