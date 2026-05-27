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Lamine Yamal presenta su nuevo look para el Mundial inspirado en la Eurocopa 2024

Lamine Yamal presenta su nuevo look para el Mundial inspirado en la Eurocopa 2024
Lamine Yamal y su nuevo look para el Mundial. Instagram: @tenoriowagner
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Lamine Yamal ya está en 'modo Mundial' y ha tirado de superstición en su nuevo look, que está inspirado en el de la Eurocopa de hace dos años que ganó España. El extremo del Barcelona sigue recuperándose de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se ha fijado como objetivo debutar en el tercer partido de la Copa del Mundo, que será frente a Uruguay. El crack de Rocafonda afronta su tercer torneo de selecciones con la absoluta, después de ganar la Eurocopa 2024 y perder la Nations League frente a Portugal el verano pasado.

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