Edin Terzic inclina la decisión de Yuri Berchiche con una prioridad en el Athletic

Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 08:17h.

El técnico alemán está siendo importante en la toma de decisiones

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El Athletic Club se ha ido de vacaciones tras una irregular temporada en LALIGA EA Sports aunque con deberes por resolver antes de la pretemporada. Ya sin Ernesto Valverde en el banquillo, la dirección deportiva bilbaína trabaja codo a codo con un Edin Terzic que está tomando partido en decisiones importantes. Una de ellas es el futuro de Yuri Berchiche.

A sus 36 años, el lateral de Zarautz ha vuelto a ser capital en las alineaciones de los leones. La garra del defensor ha sido por momentos un oasis en el desierto de una zaga que no ha estado al nivel del pasado curso.

Pese a su buen estado físico, y con la incertidumbre que generó que se perdiese la última cita de la temporada en el Santiago Bernabéu, Yuri Berchiche no resolvió la gran incógnita. Y esta situación llevó a Edin Terzic a dar un paso adelante.

Edin Terzic inclina la decisión de Yuri Berchiche en el Athletic Club

El preparador germano desea contar con el lateral en su equipo, y tal y como avanza El Correo, en el club rojiblanco se respira optimismo. Edin Terzic ha insistido en la continuidad de un Yuri Berchiche que tenía claro que si seguía en el Athletic era con un rol importante y para seguir aportando donde mejor sabe, en el terreno de juego.

La influencia de Terzic en las negociaciones ha sido importante, pues el flamante entrenador del Athletic también considera a Yuri Berchiche como un activo clave de cara a la próxima temporada. Con el acuerdo por esa gran prioridad del futbolista, que quiere colgar las botas a buen nivel, los contactos se han intensificado.

Se confía en sellar el acuerdo próximamente. Según la citada fuente, el nuevo contrato de Yuri Berchiche sería únicamente por una temporada más y su continuidad futura no estaría sujeta a un número concreto de partidos. Aún no es oficial, pero todo hace indicar que el lateral seguirá corriendo la banda de San Mamés.