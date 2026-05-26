Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 14:08h.

Sus palabras, una vez más, no dejan indiferente a nadie

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Javier Clemente no da puntada sin hilo. El de Barakaldo sigue diciendo lo que piensa y analizando sin tapujos todo lo que rodea al Athletic Club. Con LALIGA EA Sports 2025/26 ya finalizada y a la espera de Edin Terzic, el histórico técnico rojiblanco vuelve a hablar de ciertos desplantes que ha vivido en torno al club bilbaíno.

En su última comparecencia, ante los micrófonos de Radio Bilbao de la Cadena SER, Clemente se marca una línea roja. A lo largo de su carrera ha pasado por varios de los puestos más importantes de la entidad de los leones, pero hay uno que, "ni en broma", protagonizaría.

Javier Clemente se marca una línea roja en el Athletic Club

Con Jon Uriarte nuevamente confirmado como presidente del club, Javier Clemente fue cuestionado por un caso hipotético. El futuro es incierto y la vida da muchas vueltas, pero el Rubio de Barakaldo jamás sería la cabeza visible del Athletic. Así lo ha asegurado él mismo en el citado medio: "Yo en el Athletic... ni en broma sería presidente. Ni en bromas".

Unas declaraciones tajantes, y que marcan su línea roja, que fueron acompañadas de una reflexión. Clemente denuncia nuevamente ciertos hechos que, desde el club rojiblanco, no le han sentado nada bien y que no olvida.

El que fuera entrenador de los leones reflexionó sobre su pasión por el equipo: "Y luego te voy a decir... Lo que no sé todavía es por qué soy del Athletic con las cientos de putadas que me han hecho aquí. Pero soy del Athletic y he nacido del Athletic, pero sería cualquier cosa menos presidente, vamos. Lo de ser presidente tiene que ser un tío que le guste mucho y tiene que gustarle la forma de vida".

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Por último, y nuevamente siendo muy rotundo, Javier Clemente aseguró ante los micrófonos que nunca le habían propuesto ser el presidente del Athletic Club: "No".