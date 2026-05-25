Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 20:55h.

Beñat Prados pide paso en el Athletic y se ofrece al proyecto de Edin Terzic

Sin pelos en la lengua con el técnico uruguayo

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El nuevo proyecto del Athletic Club ya está en marcha. Edin Terzic fue el elegido para construir al equipo de la próxima temporada y tiene bastante trabajo por delante. Primero, con los jugadores que tendrá bajo sus órdenes y decidir el futuro de algunos de ellos y luego para hacer frente a los refuerzos de la mano de la dirección deportiva. El cuadro rojiblanco tiene muchas esperanzas depositadas en el alemán y Javier Clemente es uno de ellos, aunque prefiere no mojarse al respecto.

Ya lo ha dicho en ocasiones anteriores. Javier Clemente desconoce qué puede aportarle Terzic al Athletic pero espera que sea mucho y positivo. El extécnico athleticzale no se atreve a hacer una primera valoración de este fichaje y se ampara en las personas que acometieron su refuerzo para desearle la mayor de las suertes en San Mamés.

"Quién lo ha traído? No sabemos, me imagino que el que lo ha hecho sabrá si es bueno o no es bueno", agregó al respecto durante una entrevista en Radio Bilbao.

Marcelo Bielsa se lleva los palos

Las declaraciones de Clemente sobre Terzic distan mucho de las que realiza sobre otro técnico que pasó a la historia del Athletic como fue Marcelo Bielsa. Del uruguayo solo desprende aspectos negativos sobre su fútbol dejando de lado las finales de Copa del Rey y de Europa League que los rojiblancos jugaron bajo sus directrices.

Clemente define así al técnico uruguayo: "Yo dije que si el Athletic quiere bajar a Segunda, lo que tiene que hacer es fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao. Tuvo una primera época, la primera temporada, que fue bonita en cuanto a juego. Pero es un entrenador anticuado en el siglo XII, con unos conceptos del juego del siglo XII", agregó para terminar.