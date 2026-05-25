Asís Martín 25 MAY 2026 - 08:17h.

El navarro y Yeray deben ser dos importantes 'fichajes' para el nuevo entrenador alemán

Desmarcados: Ojo al aviso del Girona al Athletic post Champions de Edin Terzic

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BilbaoMientras no se termina de entender la sigilosa despedida de Iñigo Lekue, una de las grandes novedades y sin duda de las noticias más esperadas entre los aficionados del Athletic Club en el último partido de la temporada, más allá del culebrón de la camiseta, fue el regreso de Beñat Prados. El centrocampista navarro, que se lesionó de gravedad a principios del mes de septiembre de 2025, ha vuelto al menos a una lista de convocados casi nueve meses después de su grave lesión en la rodilla que le ha hecho perderse casi todo el curso al completo.

Una baja muy sensible en el centro del campo de Ernesto Valverde, que ha ido en detrimento del rendimiento del equipo, ya que ha provocado un exceso de minutos en compañeros como el veterano Iñigo Ruiz de Galarreta o el joven Mikel Jauregizar, que han asumido un castigo físico inesperado en la programación previa de la temporada.

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El aplaudido regreso a la convocatoria del Athletic Club de Beñat Prados

El gemelo de Iruñea no ha tenido minutos de juego en la derrota frente al Real Madrid de Álvaro Arbeloa de este pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu, el duelo que ha cerrado LaLiga con la disputa de la jornada 38 y que concluía con un marcador de (4-2) dejando a los bilbaínos con 45 puntos, 19 derrotas y 58 goles en contra. Pero ya es un paso de cara a la pretemporada.

Beñat Prados, que se vistió de corto con el Athletic Club por última vez en la tercera jornada en la victoria ante el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Cartuja, en medio de un mes de agosto embriagador para los leones, no ha podido saltar al terreno de juego frente a los merengues pero ya al menos ha viajado y debe estar listo para la pretemporada con Terzic aunque deberá recuperar sensaciones.

Sin duda alguna, su concurso y el del central Yeray Álvarez, ambos al 100% físicamente, ampliarán la rotación de calidad y serán de una gran ayuda para el nuevo técnico teutón Edin Terzic en la próxima temporada ya que en esta -finiquitada con 1 de los últimos 12 puntos tan solo- casi no han podido ayudar a Ernesto Valverde y Jon Aspiazu.