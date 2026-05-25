Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 08:18h.

Conoce la Primera Federación como entrenador

El Real Zaragoza consuma el desastre con el descenso matemático a Primera RFEF entre lágrimas de los jugadores

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El pasado domingo se confirmó la noticia más dolorosa, pero también esperada por la afición blanquilla. Tras casi 80 años, el Real Zaragoza caía al pozo del fútbol no profesional tras coquetear con el descenso en varias ocasiones. Como le ocurriese recientemente al Deportivo de La Coruña, un histórico del fútbol nacional jugará en la Primera Federación. Y no basta con el escudo, según Pablo Alfaro.

El que fuera jugador zaragocista, y actual entrenador del Gimnàstic de Tarragona, analizó el descenso del Zaragoza ante los micrófonos de Carrusel Deportivo SER. El técnico maño lamentó la noticia, pero también aprovechó para lanzar un aviso a navegantes.

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Pablo Alfaro conoce a la perfección la tercera categoría del fútbol español. Tras salvar al citado equipo catalán en Primera Federación, el que fuera jugador del Zaragoza expone varios ejemplos de otros grandes que no lograron salir tan fácil del fútbol no profesional.

Pablo Alfaro avanza las dificultades del Zaragoza en el fútbol no profesional

Pablo Alfaro analizó la catástrofe deportiva una vez consumado el descenso: "Es verdad que la crónica solamente me faltaba decir amén. A nivel del fútbol nacional, pues impacta. Estamos hablando de un club de una de las cinco primeras ciudades de España, con una masa social increíble, con muchos títulos, con un sentimiento de arraigo a una región como Aragón muy importante... y duele".

Fue entonces cuando el ahora entrenador avanzó, desde su experiencia, las dificultades de la categoría que aguarda al Zaragoza: "No coge de sorpresa porque esto es consecuencia de, pero no queda... hay que llevarse el duelo y va a durar días y semanas. Hay que poner a trabajar pronto. Hablo además de una categoría que conozco bien, eh. En la Primera Federación nosotros con el Nàstic nos salvamos a última instancia viviendo una situación no similar, pero parecida. Te puedo avanzar que con el escudo no se gana a nadie en esta categoría".

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Alfaro cerró su discurso exponiendo ejemplos de otros clubes grandes que sudaron sangre para abandonar el fútbol no profesional: "No, no es fácil, por supuesto que no. Que se lo digan al Dépor, al Málaga, al Córdoba... que se lo digan. No es sencillo porque se iguala todo muchísimo. Es una categoría catalogada como no profesional, pero luego es cierto que prácticamente el funcionamiento de los clubes, con menos recursos, es profesional. Y entonces, el hecho de que haya menos recursos lo que hace es que haya más igualdad. Los grandes clubes, los grandes estadios y las grandes aficiones siguen existiendo, pero bueno, ya lo veréis".