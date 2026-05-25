Jorge Morán 25 MAY 2026 - 07:00h.

El seleccionador español se llevará a algún futbolista que no ha debutado

Luis de la Fuente da la clave para que la Selección sea una verdadera familia: "Es una relación de padre a hijo"

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A sólo unos días de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, todavía hay alguna duda que pulir. Aunque el seleccionador cuenta con 20 o 22 jugadores fijos en su convocatoria, la presencia de algunos lesionados que ultiman su recuperación hace plantearse que podría haber alguna sorpresa. Y a esto se le une las declaraciones del míster, que avisó de que iría algún futbolista que todavía no ha debutado con la absoluta de España.

"Es posible que vaya al Mundial algún jugador que no haya venido con nosotros ahora", dijo el entrenador de la Selección Española, abriendo la puerta a algún tipo de sorpresa en la lista para el Mundial 2026. Y aquí es dónde empieza el juego, con muchos nombres encima de la mesa que podrían entrar en el último segundo al torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuáles podrían ser las sorpresas de España en el Mundial 2026?

Aunque la lista está prácticamente cerrada, desde ElDesmarque nos hemos imaginado las posibles sorpresas que podrían entrar en la lista por cada posición. Comenzando por la portería, todavía queda por esperar si Luis de la Fuente convoca tres o cuatro porteros, pero los que cuentan con más posibilidades son Unai Simón, David Raya, Joan García y Álex Remiro. En caso de incluir alguna sorpresa, uno de los guardametas que más gusta al seleccionador es Leo Román, del Mallorca.

En la defensa hay muchas dudas, sobre todo con los centrales, pero hay nombres que han empezado a surgir con fuerza en los últimos meses. Uno de ellos es Marc Pubill, quién para muchos debería ser incluso titular en el Mundial 2026. Además, el nivel de Jon Martínez con la Real Sociedad y la gran temporada de Víctor Gómez en el Braga, les sitúan con alguna opción de entrar en la lista.

Con un centro del campo prácticamente cerrado, surgen nombres en las bandas que todavía no han debutado y que gustan mucho al seleccionados. Alberto Moleiro ha sido una de las sensaciones del Villarreal y su nombre ha aparecido como alternativa a un Nico Williams que llega entre algodones.

En el ataque, el seleccionador quiere contar con un delantero centro rematador, que pueda salir a ayudar al equipo en un partido atascado. Y aunque Borja Iglesias parece ser la opción más segura, existen otros dos nombres que podrían debutar. Uno de ellos es Gonzalo García, del Real Madrid, que aunque no ha disputado muchos minutos esta temporada cuenta con la confianza de la RFEF por su paso en las categorías inferiores. A este hay que sumarle el de Carlos Espí, quién ha despuntado en el Levante en este último tramo anotando doce goles en la temporada.