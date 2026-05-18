Jorge Morán 18 MAY 2026 - 22:12h.

Fermín no estará en el Mundial y Lamine podría no llegar a la primera jornada

Eric García, Marc Pubill y Huijsen, claves en el debate de los centrales de Luis de la Fuente

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Las lesiones están condicionando la presencia de muchas estrellas en el Mundial 2026. La última, la de Fermín López, quién pasará por el quirófano y no llegará al torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Una baja muy sensible para un Luis de la Fuente que se queda sin uno de sus fijos y que deberá decidir sobre otros jugadores que llegarán entre algodones a la cita mundialista.

Además de la baja de Fermín López, el seleccionador tiene otras dudas para su lista. Entre ellos destacan un Mikel Merino que lleva sin jugar desde enero y parece muy complicada su participación en el Mundial, Nico Williams y sus problemas que arrastra desde hace varias semanas, y un Lamine Yamal que podría no estar disponible para el debut ante Cabo Verde. Es por ello que desde ElDesmarque hemos querido ayudar a Luis de la Fuente para encontrar el mejor once posible para el primer partido.

El posible once de España ante Cabo Verde

Aunque no tanto por lesión, pero la primera duda del once estará en la portería. La gran temporada de David Raya y la explosión de Joan García, generan un problema para Luis de la Fuente. Pese a ello, conociendo el historial del seleccionador y lo que confía en su columna vertebral, lo más normal es que Unai Simón sea su guardameta.

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En la defensa, los laterales son lo único seguro. Marcos Llorente jugará por la derecha, mientras Cucurella será el líder en la banda izquierda. Pero sin duda, el problema llega en los centrales. Aunque todavía no se conocen a los elegidos para el Mundial, parece que Pau Cubarsí, Laporte y Huijsen estarán al 100% en la lista, con las dudas de Marc Pubill, Eric García o Le Normand.

Ante esta situación, lo más probable es que Luis de la Fuente cuente con Laporte y con Pau Cubarsí para comenzar de inicio, mientras que Huijsen caería delegado al banquillo. Quién también podría caer al banquillo, y más viendo su nivel en los últimos meses, es Zubimendi. Parece que el centrocampista del Arsenal habría perdido fuerza para ser titular y en su sitio, siempre que le respeten las lesiones, estaría Rodrigo Hernández.

Acompañando al Balón de Oro estará Pedri, un fijo en la selección, y a su lado podría estar de nuevo de vuelta Fabián Ruiz. El centrocampista del PSG ha ido de menos a más esta temporada y aprovechando la lesión de Fermín López, podría ocupar el tercer lugar en el centro del campo.

Lamine Yamal y Nico Williams, las incógnitas

Pero el problema, de nuevo, llega en la delantera. El más seguro es Oyarzabal, quién seguirá ocupando el centro del ataque, pero la lesión de Nico Williams y las dudas con Lamine Yamal para el primer partido, hacen que haya que buscar a sus dos sustitutos.

Muchos son los nombres que suenan para estar en los costados, aunque tan sólo dos podrán acompañar al capitán de la Real Sociedad. Uno de ellos es Baena. Aunque su temporada no ha sido la mejor, el seleccionador confía mucho en el del Atlético y podría ser el que ocupe la banda izquierda si Nico finalmente no llega.

En la derecha, la cosa es más complicada. Sin Víctor Muñoz, lesionado, uno de los nombres que apareció con más fuerza es el de Ferran Torres. El del Barcelona es polivalente en zonas de ataque y podría jugar hacia el medio para dejar todo el costado a las internadas de Llorente. Además de estos dos, también estarían la opción de Dani Olmo o incluso la de Borja Iglesias, pasando Oyarzabal a la banda derecha.