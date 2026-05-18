El jugador del Barcelona tendrá que pasar por quirófano y Luis de la Fuente deberá buscar alternativas

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

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Drama para la selección española: Fermín López se pierde el Mundial 2026. El centrocampista del FC Barcelona tendrá que pasar por quirófano durante los próximos días y no podrá estar en la convocatoria de Luis de la Fuente, que anunciará el próximo 25 de mayo la lista de futbolistas que acudirán al gran torneo de selecciones. Una ausencia importante que obliga al seleccionador a buscar alternativas justo una semana antes de confirmar los convocados.

Qué le pasa a Fermín y por qué se pierde el Mundial

Fermín fue titular este domingo en el triunfo del Barça ante el Betis (3-1), pero Hansi Flick decidió sustituirle al descanso. A priori, no parecía nada grave y era solo por un supuesto golpe. Pero este lunes se han confirmado los peores pronósticos: tendrá que pasar por quirófano y estará cerca de dos meses de baja.

"El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho", ha anunciado el Barcelona a través de sus canales oficiales, confirmando a su vez que "será sometido a tratamiento quirúrgico".

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Quién puede sustituir a Fermín López en el Mundial 2026

Fermín era uno de los seis jugadores que parecían tener una plaza fija en el centro del campo de cara a la convocatoria de Luis de la Fuente. Los otros cinco, si no hay contratiempos físicos, serían Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo.

A partir de ahí, el seleccionador tendrá que ampliar su abanico en busca de alternativas. Teniendo en cuenta que la convocatoria definitiva estará formada por 26 futbolistas, lo normal es que haya un total de siete u ocho centrocampistas y otros siete u ocho atacantes, por lo que quedarían dos o tres vacantes para completar la lista en la medular.

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A priori, uno de los fijos si llega en buenas condiciones físicas sería Mikel Merino. El problema es que el jugador del Arsenal sufrió una fractura por estrés en el pie a finales de enero y su presencia está en el aire, aunque Luis de la Fuente ya ha asegurado más de una vez que esperará a los lesionados.

Teniendo en cuenta antiguas convocatorias del seleccionador, los principales candidatos a sustituir a Fermín podrían ser Álex Baena, Pablo Fornals o Carlos Soler. También habría que incluir a Gavi, que ha dejado atrás su calvario de lesiones y tiene muchas opciones de volver a la lista de internacionales. Más difícil lo tiene Pablo Barrios debido precisamente a sus últimos problemas físicos, mientras que jugadores como Aleix García u Oihan Sancet han perdido comba a lo largo de los últimos meses.

Si es por rendimiento, Alberto Moleiro podría ser una buena opción, con el hándicap de que nunca ha entrado en una convocatoria con la absoluta. Otra última alternativa podría ser Isco Alarcón, aunque su presencia parece complicada tras un año casi en blanco y su reaparición paulatina durante las últimas semanas.