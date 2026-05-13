Anoeta corre serio peligro de quedarse fuera de las sedes de España para el Mundial 2030

Crece la incertidumbre y el debate político en San Sebastián sobre la conveniencia de acoger partidos del Mundial

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

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Anoeta puede quedarse sin Mundial 2030. En un principio, el estadio de la Real Sociedad era una de las 11 sedes que anunció la RFEF para acoger el gran torneo de selecciones dentro de cuatro años. Por contra, durante los últimos meses se han caído recintos como Riazor y La Rosaleda y han aparecido alternativas como el Nou Mestalla y Balaídos. Pero hay otros estadios, como es el caso del donostiarra, cuya presencia también está en el aire.

Durante los últimos días se ha generado bastante polémica en San Sebastián sobre la conveniencia o no de acoger partidos durante el Mundial. Esa polémica se ha trasladado al sector político, donde aseguran que la ciudad está totalmente preparada para la cita, pero también dejan en duda de si merece la pena adaptar todas sus infraestructuras para tres o cuatro partidos.

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El alcalde Jon Insausti, del PNV, anunció el lunes que el Ayuntamiento está analizando si la ciudad puede ser o no una de las sedes del Mundial, ya que puede tener tanto "consecuencias positivas" como "negativas" y es preciso abordar la cuestión con "seriedad, rigor y transparencia".

"A esta ciudad llegan muchas propuestas para albergar todo tipo de eventos más pequeños o más grandes y se analizan todas con todo lujo de detalles. Y lo que estamos haciendo durante estos meses es trabajar y analizar si ser sede del Mundial es posible o no lo es. Capacidad de gestión, de coordinación y logística tenemos, está más que demostrado. Ahora hay que ver qué consecuencias tiene todo esto", argumentó el regidor.

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Un día después, el martes, Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local en el gobierno de PNV-PSE, ha anunciado que ya ha encargado un informe a la Sociedad de Fomento de San Sebastián sobre el impacto económico que tendría para la ciudad y su entorno la celebración de este evento "para ser realmente conscientes de qué estamos hablando".

Y este miércoles, el grupo socialista de San Sebastián se ha mostrado crítico ante las dudas que ha generado el PNV, ya que creen que la posición del alcalde "resta credibilidad a la candidatura" de la ciudad y "pone en riesgo una oportunidad estratégica para el deporte y las infraestructuras", pidiendo "más firmeza" al regidor e incluso calificando de "irresponsable" su postura.

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Anoeta, en el aire para el Mundial 2030

Más allá del debate político, lo cierto es que Anoeta siempre ha tenido el cartel de duda para el Mundial 2030, al igual que sucede con el estadio del Espanyol y con Gran Canaria. En el caso de San Sebastián, se tendría que acometer una pequeña reforma para superar los 40.000 asientos de capacidad actual. Desde la FIFA hay dudas con la capacidad hotelera de San Sebastián, además del hecho de tener dos sedes tan cercanas, ya que San Mamés está a apenas 100 kilómetros.

Ahora, esas dudas se trasladan también a la esfera política. En Málaga ya renunciaron a acoger partidos al entender que las obras de La Rosaleda afectarían demasiado al club, obligado a construir un estadio de 42.000 espectadores. En Riazor ha pasado algo similar: una obra importante para tres partidos que podría dejar luego el estadio medio vacío en el día a día. Ahora, Anoeta vuelve a aparecer también entre las sedes con el cartel de duda.