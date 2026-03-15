A Coruña renuncia a ser sede del Mundial 2030 y el Dépor presentará el nuevo futuro de Riazor

Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 22:01h.

La renuncia de Málaga al Mundial 2030 pone el foco en Riazor: peor nota, sin proyecto de remodelación...

El proyecto se quedó sin avance

Compartir







El Ayuntamiento de A Coruña prevé renunciar este lunes a ser sede del Mundial 2030 y, a la vez, anunciar una reforma integral del estadio de Riazor, informan a EFE fuentes de la negociación entre el Consistorio y el Deportivo.

A Coruña está preseleccionada por la FIFA para ser sede del Mundial 2030, aunque eso implicaría una ampliación del estadio de Riazor para subir de las actuales 32.500 butacas a las 48.000, una iniciativa cuyo coste está calculado en torno a los cien millones de euros.

Anuncio oficial sobre Riazor

En este contexto, el proyecto no ha avanzado y la previsión es que mañana se oficialice la renuncia a ser sede, en una rueda de prensa conjunta de la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente del Deportivo y de Abanca, Juan Carlos Escotet.

En el mismo acto está previsto anunciar también una reforma integral del campo, en el que juega el Deportivo sus partidos como local. El estadio municipal de Riazor data de 1944, fue sede del Mundial 1982 y tuvo su única ampliación -al margen de pequeñas modificaciones- en 1998 al añadir las gradas en los fondos.

PUEDE INTERESARTE Crecen las dudas con la presencia de Riazor entre las sedes de España para el Mundial 2030

Tres puntos de oro en el Alfonso Murube

Un golazo en el tiempo de descuento de Alti ha permitido que el Deportivo de la Coruña se sitúe provisionalmente en puestos de ascenso directo al ganar un partido que tenía toda la pinta de acabar en empate pero que desniveló al final en una acción aislada.

PUEDE INTERESARTE Rafael Louzán avisa al Dépor sobre el Mundial tras la negativa de Escotet con Riazor

Un Ceuta atrevido logró contener el empuje inicial de los gallegos e incluso buscó con más ahínco el marco coruñés pero con el punto de mira mal enfocado. Sin embargo, al cuarto de hora un remate de Rubén Díez dentro del área tocó en un defensa para irse al palo izquierdo de Ferllo; el rechace lo aprovechó Marcos Fernánez para lograr su octavo gol de la temporada batiendo por bajo al portero rival.

El gol provocó la inmediata reacción del Deportivo, que se hizo dueño del control del juego. Aún así, la siguiente oportunidad volvió a tener color blanco con un remate desde la frontal de Bodiger a los veintidós minutos que desvió Ferllo a córner con una mano junto al palo. Pero el Ceuta cometió un error defensivo a los veinticinco minutos que no fue desaprovechado por Nsongo Bill para igualar el partido de tiro cruzado en el primer remate a puerta de los coruñeses.

Tras el uno a uno el Ceuta quedó un poco tocado y el Deportivo volvió a inquietar a los treinta y cuatro minutos con un contragolpe donde Luismi Cruz probó fortuna desde lejos con Pedro López fuera de la portería y Rubén Díez salva bajo palos lo que pudo ser el segundo para los visitantes.

Los locales reaccionaron en el tramo final del primer tiempo y Marino pudo lograr el segundo con una falta al borde del área que golpeó en el travesaño a los 40 minutos. A renglón seguido la desperdició el Depor con un remate de Stoichkov a falta de dos minutos que salió rozando el palo, cerrándose el periodo con el uno a uno.

La segunda parte arrancó más equilibrada, sin un conjunto que llevara claramente la iniciativa del juego, lo que hizo perder de vista la ambición atacante del primer tiempo. De este modo, el encuentro no ofrecía ocasiones de peligro ya que las imprecisiones en los metros finales impedían a ambos equipos poder ver con claridad el marco rival. Los entrenadores movieron el banquillo para intentar cambiar la cara triste de este periodo pero las soluciones no aportaron oportunidades para desnivelar el marcador.

A falta de ocho minutos para el final llegaba la opción más clara con un contragolpe de Cristian que acabó disparando al palo. En el segundo minuto de los tres de descuento llegó el zapatazo desde fuera del área de Alti para dejar helado al Murube batiendo de tiro cruzado a Pedro López y llevarse el Deportivo los tres puntos en un partido que apuntaba al empate.