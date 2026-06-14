El Real Madrid vuelve a adelantar a Atleti y Barça: ya tiene un acuerdo con Marc Cucurella

Alberto Cercós García 14 JUN 2026 - 18:20h.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, Marc Cucurella y el Real Madrid tienen un acuerdo verbal

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Marc Cucurella lleva varios días acaparando muchos focos. Si bien el lateral que aún pertenece al Chelsea está totalmente centrado en su debut con España este lunes en el Mundial, el mercado de fichajes no cesa y los rumores aumentan. En el caso de Cucurella, su vuelta a LaLiga parece cada vez más clara. Atlético de Madrid y FC Barcelona se estaban interesando fuertemente en ficharle de cara a la próxima temporada. Él, mientras tanto, intenta tirar balones fuera al ser preguntado por esas opciones. Eso, o que realmente sabe que no terminará jugando en ninguno de los dos equipos mencionados porque el Real Madrid parece ser su destino final.

En un movimiento tan inesperado como predecible de Florentino Pérez, todo apunta a que Cucurella será jugador del Madrid el próximo curso. Al menos, eso avanza el periodista especializado Fabrizio Romano. Mientras el debate era si recalaría en el Atleti o en el Barça, el Madrid interrumpe cualquier discusión como ya hizo con el caso de Bernardo Silva. Según Fabrizio, Cucurella y el equipo blanco ya tienen un acuerdo verbal para que se incorpore tras el Mundial. El periodista añade que es el lateral deseado por Mourinho. Y es que el portugués, con control absoluto en el mercado para la próxima temporada, está dejando bien claro a quién quiere en su equipo.

Marc Cucurella, ¿segundo fichaje de Mourinho?

La llegada de José Mourinho al Real Madrid se está transformando en muchos nombres propios que se vinculan directamente al equipo blanco. Desde que el portugués volvió a la capital hace escasos días, parece haber convencido a diferentes jugadores para que acepten firmar por el club presidido por Florentino Pérez.

Primero fue Bernardo Silva. El portugués se veía 'obligado' a elegir entre Atleti y Barça, hasta que Mourinho le llamó para convencerle. Desde el Madrid se adelantaron a sus rivales de la manera más eficaz posible, y dicha estrategia parece que también la han tomado para convencer a un Cucurella que llegaría tras encadenar varias temporadas en el Chelsea.

Cucurella es un fijo en el lateral zurdo tanto en el Chelsea como para Luis de la Fuente en España. Es más, este lunes partirá como titular -salvo sorpresa mayúscula- ante Cabo Verde. Con experiencia en LaLiga tras jugar en equipos como Eibar, Getafe o el propio Barça, el catalán recalaría en el Madrid para subir el nivel de la defensa. Una operación magistral para equipo que necesita mejorar esa faceta.