Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 14:51h.

Vinicius se quejó del césped per reconoce que deben mejorar

El reto de Mati Prats a Vinicius: "¿No querías ganar el Mundial y el Balón de Oro?"

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El partidazo de la primera jornada del Mundial 2026 entre Brasil y Marruecos que daba inicio al Grupo C acabó con un 1-1 después de que el combinado magrebí sorprendiera a una Canarinha lejos de su mejor nivel. Vinicius Jr. fue el encargado de sostener a los de Carlo Ancelotti e igualó el encuentro con un golazo que levantó hasta a Travis Scott en la grada, antes de hacer autocrítica y lanzar una queja por el estado del césped.

El futbolista del Real Madrid es uno de los protagonistas de este torneo como líder de una selección con la que aún necesita completar una actuación destacada en un gran torneo. Ante los marroquíes dejó buena muestra de que está en un momento de confianza importante ya que fue el hombre más desequilibrante del ataque y el autor del tanto que igualaba el gol inicial de Saibari para los Leones del Atlas.

Vinicius Jr. se las tuvo tiesas con Achraf Hakimi durante todo el encuentro y supo aprovechar los huecos que dejaba el futbolista del PSG con sus numerosas incorporaciones al ataque. En una de ellas, el madridista encaró a Diop y se sacó un latigazo marca de la casa al segundo palo con el que batió a Bono y permitió que Brasil finalizara el encuentro con un empate.

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El choque disputado en Nueva Jersey, como está sucediendo durante todo el torneo, tuvo la presencia de caras conocidas en la grada. Al margen de las leyendas de la Canarinha como Ronaldo, Roberto Carlos o Kaká, el que no quiso perderse el encuentro fue el rapero Travis Scott, que departió con Neymar en la previa y saltó a celebrar el golazo de Vini.

Vinicius se queja del césped pero hace autocrítica

Tras el encuentro, el 7 brasileño habló como MVP del partido (recibido de las manos de Ronaldo) y lanzó una queja por el estado del césped: "Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado para otro. Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar".

Eso sí, Vinicius tiró de liderazgo y quiso hacer autocrítica señalándose también a sí mismo a la hora de dar un paso adelante en el resto del torneo: "Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor".

"Después controlamos más el partido. El míster cambió de lado a Raphinha, abrimos el campo y conseguimos adaptarnos mejor. Esto es una Copa del Mundo, no hay partido fácil", concluyó el atacante del Real Madrid que, preguntado por el dolor y el enfado del propio futbolista del Barcelona tras el encuentro, insistió en que el 1-1 no es suficiente para ellos: "No estamos felices con el resultado".