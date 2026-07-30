Mastantuono seguirá las órdenes del Real Madrid y la Serie A empieza a ser una opción factible

Lucas Gatti 30 JUL 2026 - 16:31h.

El Real Madrid ha descartado su regreso al fútbol argentino

Mati Prats y el once titular que se le puede quedar a Mourinho: "La ilusión del madridismo está por las nubes"

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Este viernes, se cierra en Argentina el mercado de fichajes para la llegada y salida de refuerzos. En las últimas horas, surgió el rumor de una posible vuelta de Franco Mastantuono a River Plate, luego de su venta el Real Madrid hace mas de un año, cuando la Casa Blanca pagó más de 63 millones de euros para comprar el 100 por ciento de la ficha del mediocampista ofensivo.

A raíz de este murmullo que recorre el estadio Monumental, ElDesmarque se comunicó con el entorno del talentoso zurdo para saber cuanto hay de cierto en el regreso de Mastantuono al Millonario. “Por ahora, no”, afirmó una persona allegada al futbolista.

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Siguiendo la misma línea sobre la posibilidad de que el futbolista de 18 años presione en la Casa Blanca para regresar al fútbol argentino, la misma fuente aseguró “Yo no lo sé la verdad”, aunque rápidamente agregó “está a disposición de lo que diga el club. Las dos cosas para él son aceptables. Si lo quieren sacar, obvio que se va a ir”, dejó en claro una fuente de confianza.

El regreso de Mastantuono a River no es para nada fácil. A pocas horas de que cierre el mercado de pases, el futuro del jugador es una incógnita. El Real Madrid la semana que viene le notificará al jugador que hará con él. Las dos posibilidades son: quedarse con el mediocampista argentino para arrancar con la temporada 2026/27 y que José Mourinho lo tenga en cuenta, o cederlo a préstamo a otro club para que vaya sumando minutos. En caso de que esto último suceda, la idea de la dirigencia merengue es prestarlo a otro club europeo. Y son varios los clubes que están interesados en el juvenil.

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Roma, Fiorentina e Inter de Milán mostraron interés por la cesión de futbolista que tiene pasaporte italiano y eso facilitaría cualquier operación en la Serie A. El club de Florencia se contactó con la Casa Blanca para averiguar por las condiciones de salida, ya que está en la búsqueda de un revulsivo para que elabore juego y tenga cambio de ritmo. También, el Benfica de Portugal está interesado en él, el Fulham de Inglaterra fue el primero en buscarlo, pero terminó centrándose en otros jugadores y el Villarreal preguntó condiciones.

El conjunto argentino sigue muy interesado en la vuelta de uno de los jugadores más importantes que tuvo en los últimos años. Pero la preferencia del Madrid es prestarlo en Europa para que siga creciendo, y el regreso a Argentina por ahora no está contemplado para la dirigencia comandada por Florentino Pérez.