Gonzalo García entra en el podio de las ventas más caras de la historia del Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 12:50h.

El delantero español se marcha al Fulham de Álvaro Arbeloa

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El Real Madrid sigue convirtiendo La Fábrica en una de sus principales fuentes de ingresos. La venta de Gonzalo García al Fulham no solo supone un importante beneficio económico para el club blanco, sino que también coloca al delantero entre los traspasos más elevados de la historia de la entidad. La venta de Gonzalo confirma, además, la estrategia que el club viene aplicando en los últimos mercados. Los de Concha Espina no solo obtienen importantes ingresos con futbolistas formados en la cantera, sino que además se reservan mecanismos de control sobre su futuro mediante opciones de recompra o porcentajes de una futura venta.

Gonzalo García directo al top 3 de ventas más caras de la historia del Real Madrid

Según informa la Cadena COPE, el conjunto blanco ha alcanzado un acuerdo con el Fulham para el traspaso de Gonzalo García por unos 70 millones de euros, una operación en la que, además, se reserva una opción de recompra preferencial para mantener el control sobre el futuro del delantero. La cifra convierte automáticamente al atacante en una de las mayores ventas de la historia del club.

Tan solo Cristiano Ronaldo, con 117 millones rumbo a la Juventus, y Ángel Di María, traspasado al Manchester United por 75 millones, superan el importe de la operación. Gonzalo iguala así los 70 millones que el Manchester United pagó por Casemiro en 2022, situándose directamente en el podio histórico de salidas del Real Madrid.

Otras de las operaciones que entran en el top 10 de ventas más caras de la historia del conjunto blanco son la de Álvaro Morata al Chelsea por 66 millones de euros en la temporada 2017/18, Nico Paz al Como por una cifra similar en este mercado, Mesut Özil al Arsenal por 47 millones en la 13/14, Mateo Kovacic al Chelsea por 45 en la 19/20 y Achraf Hakimi al Inter de Milán por 43 en la 20/21.

Reencuentro con Álvaro Arbeloa en la Premier League

Álvaro Arbeloa fue uno de los grandes impulsores del delantero durante su etapa en el Castilla y en el primer equipo. Ahora ambos se reencontrarán en el Fulham, donde el atacante buscará consolidarse en la Premier League y competir por un puesto con Rodrigo Muniz. Mientras tanto, el Real Madrid seguirá muy pendiente de su evolución gracias a la opción de recompra incluida en la operación, una fórmula que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de la política deportiva del club blanco en los últimos mercados.