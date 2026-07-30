Por qué el Real Madrid no permitirá que Mastantuono vuelva a River Plate

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 12:38h.

El conjunto blanco quiere que el argentino siga jugando en Europa

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Franco Mastantuono ya le ha comunicado al Real Madrid cuál es su prioridad para la próxima temporada, sin embargo, los planes del futbolista argentino no coinciden con la hoja de ruta que le ha diseñado el Real Madrid. El conjunto blanco sigue buscando el mejor destino para completar su desarrollo lejos del Santiago Bernabéu y, después de que José Mourinho ya haya decidido que el joven argentino no va a formar parte de la primera plantilla esta temporada, el club trabaja en encontrarle una cesión en un club europeo que le garantice minutos y una evolución competitiva.

El Real Madrid quiere que Franco Mastantuono siga en Europa

Según informó este miércoles Matteo Moretto, Mastantuono desea regresar cedido a River Plate, el club en el que se formó y desde el que dio el salto al fútbol europeo. La entidad argentina ya habría iniciado contactos con el Real Madrid para explorar esa posibilidad, aunque la postura del conjunto blanco es clara: quiere que el extremo siga en Europa.

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El propio Matteo Moretto ha desvelado este jueves que el Real Madrid prefiere que Mastantuono continúe su crecimiento en el fútbol europeo y, por el momento, ha frenado cualquier posibilidad de que vuelva a River Plate. La dirección deportiva considera que, tras su llegada a España, lo más beneficioso para su progresión es competir en una liga europea que le permita acelerar su adaptación al fútbol del viejo continente.

Además de River, varios equipos siguen muy atentos a la situación del argentino. Especialmente desde Italia, donde tanto la Fiorentina como la Roma han mostrado interés en conseguir su cesión. Tampoco desaparecen otras alternativas surgidas en los últimos días en equipos de LALIGA EA Sports y otros campeonatos como el portugués o el alemán.

La cesión a un equipo donde pueda dar un salto competitivo sigue siendo la prioridad

En el Real Madrid tienen claras las condiciones para dar luz verde a la salida del atacante. La principal es que juegue con continuidad en un equipo que le otorgue protagonismo y confianza. La segunda, que el estilo de juego favorezca su desarrollo y le permita explotar las cualidades que le llevaron a convertirse en una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

Por ese motivo, aunque River Plate representa un entorno conocido para Mastantuono y es su destino favorito, el club blanco entiende que un regreso a Argentina supondría frenar el proceso de adaptación al fútbol europeo.