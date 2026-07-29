Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 17:14h.

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Franco Mastantuono busca acomodo lejos del Real Madrid para la temporada que se avecina. Tras la decisión de José Mourinho de no contar con él, tanto el club como el jugador argentino tratan de encontrar un destino que satisfaga a ambas partes. En los últimos días han surgido opciones cercanas como las de la Real Sociedad o el Villarreal o de otras ligas europeas como la italiana, donde la Fiorentina anda tras sus pasos. Sin embargo, en las últimas horas el atacante habría dejado claro al club merengue dónde desea jugar el curso venidero.

Según informa el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, Mastantuno desea volver a River Plate, equipo del que precisamente dio el salto al fútbol europeo. Esta posibilidad encajaría con la premisa del Madrid de que jugara en un equipo en el que tardara poco en acomodarse. Sin embargo, choca con los planes a corto plazo del club blanco, que cuenta con propuestas de LALIGA EA SPORTS, así como Portugal, Italia o Alemania.

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Al parecer, River Plate ya se habría puesto en contacto con el Real Madrid para negociar su cesión, aunque de momento se desconocen más novedades al respecto.

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Las premisas del Real Madrid con Mastantuono

El Real Madrid está decidido a dejar salir a Mastantuono en este mercado estival. Sin embargo, estableció un par de condiciones para aceptar cualquier oferta. La primera de ellas era que el argentino cuente con protagonismo y minutos en el club al que se marche. La otra, que se trate de un equipo cuyo estilo de juego le favorezca para que su adaptación sea lo más rápida posible y que esto, a su vez, le sirva para potenciar sus virtudes sobre el terreno de juego.

Cada vez son más los equipos que se suman al interés en un Mastantuono que, por contra, ya tendría decidido dónde quiere jugar la próxima temporada. Solo falta que las partes lleguen a un acuerdo.