El argentino, a las órdenes de Mourinho en los primeros días de pretemporada

Mastantuono y Camavinga ni pestañean en su primera sesión con Mourinho

Compartir







El Real Madrid afronta este miércoles su tercer día de pretemporada. Lo hace con José Mourinho a los mandos y con una plantilla bajo mínimos, pues los jugadores internacionales todavía no se han incorporado y el técnico luso apenas cuenta con ocho futbolistas del primer equipo a su disposición. Entre ellos está Franco Mastantuono, cuya situación en club blanco no es sencilla.

El argentino aterrizó el pasado verano en la capital española a cambio de 63 millones de euros, una cantidad que le convertía en uno de los grandes atractivos del nuevo curso. Xabi Alonso le dio titularidades y minutos importantes desde el primer día, pero lo cierto es que no estuvo a la altura. Franco, con el paso de los partidos e incapaz de demostrar sobre el terreno de juego el valor de su traspaso, fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el ejercicio y acabó casi condenado al ostracismo de la mano de Álvaro Arbeloa, con unos números muy pobres: tres goles y una asistencia.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho perfila el cuerpo técnico del Real Madrid: una salida y una novedad

El futuro de Franco Mastantuono con José Mourinho

Ya durante los últimos meses de la pasada campaña se empezó a especular con una posible salida en forma de cesión. Mastantuono cumplirá 19 años y necesita adaptarse al fútbol europeo desde el punto de vista físico, futbolístico y mental. Aún así, el atacante se ha incorporado este lunes a la pretemporada blanca, a la espera de novedades sobre un futuro que, de momento, sigue en el aire.

La idea de Mourinho es ver a Mastantuono de primera mano durante estos primeros días de pretemporada. El portugués quiere evaluar al argentino y estudiar su rol y su situación antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Antes de que se marche cedido, quiere comprobar si de verdad podría sumar durante la próxima temporada o si lo mejor es una marcha temporal.

PUEDE INTERESARTE La enésima venta millonaria del Real Madrid: Víctor Valdepeñas a la Fiorentina

De momento no se ha tomado una decisión definitiva. Eso sí, lo cierto es que su situación en el Real Madrid no es sencilla. Su rendimiento fue muy pobre durante el pasado ejercicio y, dependiendo del sistema utilizado por Mourinho, cuenta con la competencia de jugadores como Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler o Brahim Díaz, además de Bernardo Silva como recién llegado y Rodrygo cuando supere su lesión. Un contexto que invita a pensar en una posible salida que, de momento, sigue sin coger forma.