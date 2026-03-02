El Real Madrid ya piensa en una cesión para Mastantuono de cara a la temporada que viene

Javi Rayo 02 MAR 2026 - 15:11h.

Mastantuono ha visto reducida su nómina de minutos desde la llegada de Arbeloa al Real Madrid

Ya puedes ver el episodio completo del Desmarket

Compartir







Franco Mastantuono es uno de los jugadores del Real Madrid que más peso ha perdido en las alineaciones del conjunto blanco desde el desembarco de Álvaro Arbeloa. Si bien es cierto que el futbolista argentino empezó teniendo minutos con la llegada del técnico salmantino, su papel comenzó a convertirse en secundario con el paso de los partidos. Su situación en el equipo empieza a ser ya preocupante, hasta el punto de que en el club ya no se descarta una cesión el próximo verano. Así lo desvela Jorge Picón en su intervención en ElDesmarket.

"El Real Madrid cuando hace una inversión como la que hizo por Franco Mastantuono, evidentemente, es porque confían en él, porque creen que tiene talento, que tiene capacidad para establecerse en la élite del fútbol europeo y así lo creían también todos los equipos que estaban interesados en él. Es cierto que, a diferencia de otros compañeros, Mastantuono sí que ha tenido muchas oportunidades, sobre todo a principio de esta temporada. Dicho esto, el Real Madrid ya empieza a trabajar en la plantilla de la próxima temporada y hay voces dentro de Valdebebas que consideran que no sería mala idea una cesión para Franco Mastantuono. ¿Esto quiere decir que vaya a salir cedido? Ni mucho menos. Hay que colocar otras piezas como Vinicius y Rodrygo pero, evidentemente, si ven que no tiene espacio para lucirse en el Real Madrid se buscará la opción de la cesión, siempre consensuada con el entorno y viendo que sea beneficiosa para todas las partes", asegura Jorge Picón.

Los minutos de Franco Mastantuono desde la llegada de Álvaro Arbeloa

Albacete - Real Madrid: 77 minutos

Real Madrid - Levante: 45 minutos

Real Madrid - Mónaco: 71 minutos

Villarreal - Real Madrid: 74 minutos

Benfica - Real Madrid: 55 minutos

Real Madrid - Rayo: 60 minutos

Valencia - Real Madrid: 9 minutos

Real Madrid - Real Sociedad: en el banquillo

Benfica - Real Madrid: en el banquillo

Osasuna - Real Madrid: en el banquillo

Real Madrid - Benfica: 14 minutos