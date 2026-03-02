Fran Duarte 02 MAR 2026 - 08:40h.

El presidente de la FIFA confirma que ya están trabajando para implementar esta ley antes del Mundial

La defensa de Gianni Infantino a Vinicius por los insultos racistas: "Estaba en shock y triste"

El mundo del fútbol ha vivido un terremoto por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius mientras se tapaba la boca. Lo cierto es que nunca tendremos claro si acabó llamando “mono” o no al futbolista brasileño, pero desde la FIFA ya están buscando una manera de evitar que sucedan más casos como este o como el de El Hilali y Rafa Mir vivido en esta última jornada. Una de las soluciones que podría implementarse en el reglamento sería expulsar a todo aquel que se tape la boca para insultar a un jugador rival y, precisamente, es lo que han barajado desde la FIFA y la IFAB. Una norma que ya ha sido apodada como la ‘Ley Vinicius’.

La FIFA pone en marcha la 'Ley Vinicius'

Aprovechando la reunión donde la IFAB decide los cambios para el reglamento en el fútbol, también se discutió la implementación de esta nueva norma para expulsar a los jugadores que se tapen la boca para insultar y podría incluso implementarse de cara al próximo Mundial. Algo que ha confirmado el propio Gianni Infantino, presidente de la máxima organización del fútbol en una entrevista para Sky News tras la reunión. "Si un jugador dice algo racista tapándose la boca, debe ser expulsado", ha comentado tajantemente Infantino.

"Estas son las acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para ser serios con nuestra lucha", comentaba el presidente de la FIFA, comprometido con las víctimas y con ganas de acabar con un problema que no solo hemos visto en el Benfica – Real Madrid. Este mismo fin de semana ha ocurrido otro supuesto insulto racista de Rafa Mir hacia Omar El Hilali en el Elche – Espanyol.

Por eso es que la FIFA y la IFAB ya están acelerando el proceso para intentar implementar esta nueva normativa antes del Mundial. "Este cambio fue propuesto antes del fin de abril, para que lo implementemos también para la Copa Mundial. Si no tienes algo para ocultar, no tapes tu boca cuando lo dices. Eso es todo. No podemos hacer nada más acerca de ello, excepto lo que ya estamos haciendo".