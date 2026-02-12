Celia Pérez 12 FEB 2026 - 12:08h.

El presidente de la FIFA felicitó a las partes por llegar a un acuerdo

David Sánchez, contundente con el "fracaso" de Real Madrid y FC Barcelona en la Superliga: "A tragar y seguir con la UEFA"

Compartir







El proyecto de la Superliga ha llegado a su fin. Tras muchísimo tiempo en un tira y afloja por crear una competición al margen de la Champions, y tras la retirada del Barcelona, la idea no se pondrá finalmente tras alcanzar un acuerdo en el que el Real Madrid ha llegado con la UEFA y la European Football Clubs por "el bien del fútbol europeo de clubes, y que hoy ha sido celebrado por Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA ha celebrado el acuerdo al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "El fútbol gana cuando estamos unidos".

Infantino habló al inicio del 50 congreso de la UEFA que se celebra en Bruselas y alabó el punto de encuentro al que llegaron tanto la UEFA, como el Real Madrid y el PSG para que el fútbol vuelva a unirse. "Ayer tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y el PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos", dijo.

Para el presidente de la FIFA, la unidad es una de las palabras clave en el actual mundo del fútbol, y resaltó que su sentimiento en estos momentos es que "en la vida en general" se tiende a poner el foco "en las cosas negativas y agresivas".

"Todos sabemos que vivimos en un mundo dividido. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas en las que sí. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en el fútbol. Y este año es el primero en el que se juega un Mundial en tres países: Canadá, México y Estados Unidos".

PUEDE INTERESARTE Cronología de la Superliga, del surgimiento de A22 al acuerdo entre UEFA y el Real Madrid

Además, apuntó que por primera vez también habrá 48 selecciones presentes en la Copa del Mundo, "una cuarta parte del planeta jugando" y señaló que cinco o seis mil millones de personas se centrarán en el campeonato.

"Será un símbolo de unidad, paz y solidaridad. Se reunirán todos en un clima de alegría que olvidamos demasiado a menudo. La Copa del Mundo será una fiesta, una celebración que unirá al mundo en paz y felicidad. La aportación de Europa será fundamental para crear parte de esa unidad. Cuento con todos y cada uno de vosotros. Podéis contar conmigo para que este objeto mágico que es el balón llegue a Estados Unidos, México y Canadá.