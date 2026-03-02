El acta y la posible sanción al Betis por el lanzamiento de botellas en el derbi

Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 08:26h.

El momento más tenso del derbi, Isaac pone la 'roja' en el banderín, Bartra la quita y caen botellas

Los incidentes tuvieron lugar tras el empate de Isaac Romero

Compartir







La Cartuja vibró de lo lindo con el derbi que protagonizaron el Betis y el Sevilla y que terminó en empate a dos. Los verdiblancos dejaron escapar una ventaja de dos goles con todo a favor y vieron como Isaac Romero igualaba la contienda en el minuto 85 con un zurdazo desde la frontal del área. El tanto dio paso a la locura rojbilanca y a una celebración que tuvo algunas consecuencias.

Los jugadores del Sevilla corrieron hacia una de las esquinas del estadio inmersos en la locura del empate. Isaac se quitó la camiseta y, en medio de la celebración, un par de botellas cayeron desde la grada del estadio hacia la zona donde se encontraban los jugadores sevillistas. De Burgos Bengoetxea, árbitro de la contienda, se percató de ello y entregó ambos recipientes al delegado del Betis. Un incidente de carácter leve que conllevará alguna sanción económica para el club verdiblanco.

PUEDE INTERESARTE César Azpilicueta desvela la clave de la charla en el vestuario de La Cartuja que cambió el derbi

El acta de De Burgos Bengoetxea recogía lo siguiente: "En el minuto 85, tras la celebración del gol por parte del jugador Nº7 del Sevilla se lanzaron dos botellas de plástico de 0,5 litros cayendo dentro del terreno de juego estando ambas medio llenas, una con el tapón cerrado y otra abierta sin llegar a impactar a nadie. Tras ello, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, notificando al Delegado de Campo que avisase por megafonía para que cesasen los lanzamientos de objetos desde la grada. Tras dicho aviso, no se volvió a repetir este incidente, por este motivo el juego estuvo detenido durante un minuto".

La posible sanción

De Burgos recogió en el acta que ninguna de las botellas llegó a impactar contra ninguna persona. Este motivo ayudará a que la sanción a la que tenga que hacer frente el Betis sea de 602 euros por incidentes de carácter leve. Próximamente se conocerá la multa exacta a la que tendrá que hacer frente el cuadro bético tras un partido loco en La Cartuja.