Celia Pérez 02 MAR 2026 - 08:40h.

El club sevillista lo destacó de manera especial en sus redes

Almeyda reaparece con una sonrisa tras ver el derbi en el bus del equipo: "La injusticia sigue"

Compartir







Sevilla se vistió este domingo de gala para vivir el gran derbi de la ciudad. Un partidazo que se saldó con empate gracias a la reacción de los de Matías Almeyda en la segunda mitad. Un tanto de Antony, pasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera mitad, pusieron un claro 2-0 al descanso para los de Pellegrini, pero en la segunda el Sevilla logró equilibrar el marcador con tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero, provocando así la euforia de miles de sevillistas.

Un empate que gran parte de la hinchada celebró por todo lo algo y que el club destacó de manera especial en sus redes sociales al final de la noche. El Sevilla lanzó un vídeo de más de cinco minutos para recorrer buena parte de los derbis sevillanos en los que terminan igualando a pesar de ir por debajo en el marcador, como el 3-3 de la temporada 1996/97 que acabó 3-3 a pesar de que el Betis iba 3-1 ganando en el 87', o de goleadas como la del 5-1 en la temporada 2012/13.

PUEDE INTERESARTE El acta y la posible sanción al Betis por el lanzamiento de botellas en el derbi

Con frases a lo largo de todo el vídeo de 'Ni en las peores circunstancias', 'Ni en las mejores', 'Da igual cuándo', 'Sevilla sabe de lo que somos capaces', y '¿Lo has entendido?' el club hace un recorrido histórico de los derbis escrito de manera especial en la historia rojiblanca.

El Sevilla no pierde la fe

Tras el gol de Alexis, con el 2-1 en el marcador, los de Almeyda siguieron teniendo el balón y ganaron en confianza ante un Betis que no sabía explotar sus armas. El Sevilla no bajó los brazos y perseveró con fe frente a un Betis que perdió gas en el segundo tiempo, hasta que Isaac Romero, al cuarto de hora de su entrada al campo, enganchó con la zurda un rechace al saque de un córner y puso el 2-2 en el 85'.