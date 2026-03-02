Jorge Morán 02 MAR 2026 - 08:49h.

Algunos jugadores volvieron a quejarse del estado del césped

El Rayo Vallecano volvió, por fin, a Vallecas. Lo hizo ante el Athletic, en un encuentro en el que los de Iñigo Pérez merecieron mucho más, pero que acabó con reparto de puntos entre ambos equipos. Y aunque el césped parecía estar en condiciones, como el técnico dijo en la previa, algunos jugadores han vuelto a alzar la voz sobre un terreno de juego que no termina de convencer a nadie.

Después de varias semanas de lluvias en la capital, el buen tiempo ha vuelto a Madrid. Y ante el Athletic, Vallecas vivió una mañana de mucho sol, con temperaturas cercanas a los 18 grados y una sensación de mucho calor. Algo que se notó en el césped y en el juego, mucho más lento de lo habitual en ambos equipos.

Quejas del césped entre los jugadores

Aunque la mejoría en el césped es evidente, este sigue sin estar al 100%, y los rayistas no dudaron en volver a 'denunciarlo' ante los medios de comunicación. "Hemos tenido que jugar más directo. El tema del césped era complicado, hemos jugado más directo", comenzó diciendo Florian Lejeune.

El defensor analizó el empate ante el Athletic y aunque se mostró feliz por volver a su estadio, quiso remarcar sus quejas por el terreno de juego. "Teníamos mucha ilusión de volver a casa, con nuestra gente. Queríamos ganas para ellos también. El césped estaba verde, pero no estaba bien, encima hoy con el calor estaba seco. Por eso al final hemos jugado más largo, era difícil jugar en corto y por dentro. A ver si mejora hasta el miércoles", dijo. El Rayo volverá a Vallecas entre semana en el partido aplazado con el Oviedo.

Lejeune no fue el único, también habló Pedro Díaz. "El balón se frenaba, pero también me hicieron la pregunta antes. Está siendo un año de adaptación, estamos adaptándonos a todo", insistió el mediocentro, que no quiso tener al césped como excusa.

"Yo creo que al final nos perjudica a todos los jugadores, a nosotros, también al equipo contrario. Hacemos todo lo que podemos. Nosotros entrenamos, entramos ayer, entramos al máximo y vamos a seguir adaptándonos y a lo que venga, vamos a estar a tope", aseguró.

Una idea que volvió a insistir unas preguntas después. "Al final el juego se frenó para todos. Yo no he escuchado nada, tampoco estaba lo mío, bastante tengo con lo mío como para escuchar los demás, entonces no. Yo creo que cae de cajón, que si nos perjudica a nosotros, nos perjudica a todos los jugadores. El campo también necesita su tiempo, ahora viene el buen tiempo, va a ser más fácil que yo creo que mejore, entonces bueno, vamos a ver", zanjó.

Iñigo Pérez y el estado de Vallecas

Además de los futbolistas, Iñigo Pérez también habló del césped y pidió un poco de paciencia para que este en su mejor estado. "Creo que es un césped que ha estado en pésimas condiciones. Ha mejorado, hemos podido jugar el partido e irá mejorando, no tengo duda. Es verdad que hoy hacía sol y, aunque hubiese estado muy bien, se hubiera secado y también hubiera condicionado el juego", comenzó diciendo.

"No está muy bien, no está como el del otro día de Sevilla, que estaba espectacular, pero es un césped que te permite jugarlo, que te permite dar pases; y realmente pienso que, a pesar de no ser un césped que esté en diez puntos, el sol que ha hecho hoy hubiese secado cualquier campo. Pero las dos cosas son ciertas: el campo puede mejorar y el sol ha secado. Entonces, confiamos en que siga mejorando y, si no lo hace, deberemos adaptarnos como lo hemos hecho hoy", zanjó.