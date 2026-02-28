Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 16:09h.

El Rayo Vallecano no pudo pasar del empate en casa

Quién es el Samsunspor, el rival del Rayo Vallecano en los octavos de Conference League

Compartir







El Rayo Vallecano ha sacado un empate en la visita del Athletic Club al estadio de Vallecas. Comenzó bien el encuentro para los madrileños, gracias al tanto de Jorge de Frutos.

En la segunda parte, Iñaki Williams empató rápidamente el encuentro. El Rayo no se rindió y siguió buscando un gol que no terminó de llegar.

Las notas de los jugadores del Rayo Vallecano contra el Athletic

Augusto Batalla (4): poco pudo hacer en el tanto de Iñaki Williams, que remató solo a bocajarro, y realizó una parada. Sin embargo, estuvo muy poco acertado en la precisión de sus pases (38%)

poco pudo hacer en el tanto de Iñaki Williams, que remató solo a bocajarro, y realizó una parada. Sin embargo, estuvo muy poco acertado en la precisión de sus pases (38%) Ratiu (4): más impreciso de lo que acostumbra. No impuso su superioridad en banda derecha, perdiendo muchos duelos y perdió muchos balones.

más impreciso de lo que acostumbra. No impuso su superioridad en banda derecha, perdiendo muchos duelos y perdió muchos balones. Lejeune (9): estrelló el balón en el palo tras un gran testarazo en la primera parte. En defensa se mostró imperial. Únicamente perdió un duelo e intentó ver portería con algún lanzamiento lejano.

estrelló el balón en el palo tras un gran testarazo en la primera parte. En defensa se mostró imperial. Únicamente perdió un duelo e intentó ver portería con algún lanzamiento lejano. Mendy (7): partido más discreto que su compañero de zaga, pero aún así se mantuvo muy correcto.

partido más discreto que su compañero de zaga, pero aún así se mantuvo muy correcto. Pacha Espino (6): perdió el duelo aéreo que terminó en el gol del Athletic. Tenía duros rivales por delante y aun así ganó muchos duelos ante Iñaki Williams o Jesús Areso.

perdió el duelo aéreo que terminó en el gol del Athletic. Tenía duros rivales por delante y aun así ganó muchos duelos ante Iñaki Williams o Jesús Areso. Pathé Ciss (7): marcó un golazo de tacón pero partía en fuera de juego en el momento del envío. Fue una roca en el centro del campo, cortando muchos ataques del Athletic y estuvo junto a De Galarreta en su lesión.

marcó un golazo de tacón pero partía en fuera de juego en el momento del envío. Fue una roca en el centro del campo, cortando muchos ataques del Athletic y estuvo junto a De Galarreta en su lesión. Gumbau (4): no estuvo correcto el centrocampista. A diferencia de su compañero en el doble pivote, solo ganó un duelo y tampoco generó mucho peligro. Fue sustituido en el 61.

no estuvo correcto el centrocampista. A diferencia de su compañero en el doble pivote, solo ganó un duelo y tampoco generó mucho peligro. Fue sustituido en el 61. Isi Palazón (7): buen partido del '7', que se movió por la zona de 3/4. Quitando a los defensas, fue el jugador que más toques dio del partido, siendo sustituido en el 69, asumiendo la responsabilidad de la faceta ofensiva.

buen partido del '7', que se movió por la zona de 3/4. Quitando a los defensas, fue el jugador que más toques dio del partido, siendo sustituido en el 69, asumiendo la responsabilidad de la faceta ofensiva. Ilias Akhomach (4): suspenso para el marroquí. No completó ningún regate, perdió la mitad de los duelos y no generó el peligro esperado por la banda.

suspenso para el marroquí. No completó ningún regate, perdió la mitad de los duelos y no generó el peligro esperado por la banda. Álvaro García (6): le regaló el gol a Jorge de Frutos con un pase de la muerte. Eso evita su suspenso, pues no estuvo tan participativo como en otras ocasiones. Fue sustituido en el 61.

le regaló el gol a Jorge de Frutos con un pase de la muerte. Eso evita su suspenso, pues no estuvo tan participativo como en otras ocasiones. Fue sustituido en el 61. Jorge de Frutos (9): adelantó a los suyos aprovechando el pase de la muerte de Álvaro García. Finalizó con una vaselina perfecta ante Unai Simón, pero fue anulado por fuera de juego.

Las notas de los suplentes