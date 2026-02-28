Asís Martín Bilbao, 28 FEB 2026 - 12:47h.

Ojo al bolsillo del árbitro: auténtica colección de apercibidos de sanción en el Rayo-Athletic de Vallecas

Rayistas y leones vienen en dinámicas positivas a este partido en el regreso a Vallecas

Con la hoja de partido ya en mano, es el momento de repasar en ElDesmarque cuáles son los 22 protagonistas elegidos por ambos técnicos para el duelo, una vez más a disputar en horario gastronómico (14.00 horas), que vamos a vivir hoy bocadillo en mano en Madrid. Es noticia que el Rayo Vallecano de Inigo Pérez vuelve a jugar en su propio estadio, hoy sábado, por la jornada 26 de LALIGA EA Sports, después de perderse dos citas en casa como local.

Recibe este mediodía al Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde, choque que pita el catalán Víctor García Verdura y que se puede seguir a través de las cámaras de DAZN, un visitante que tiene el riesgo de despistarse al tener en la cabeza el duelo que este próximo miércoles se va a jugar, en Anoeta ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, con el pase a la final de la Copa del rey de esta edición de 2026 como premio.

Este es el once que alinea Iñigo Pérez en el Rayo Vallecano para la jornada 26 de LaLiga...

El verdadero privilegio del entrenador navarro Iñigo Pérez es que se presenta a esta jornada con una ausencia absoluta de bajas en su vestuario. Por lo tanto, el técnico navarro, con amplio pasado en Lezama y en el Athletic, ha contado con todos sus mimbres para elegir a sus once elegidos este sábado.

Y este es el once titular de Ernesto Valverde con el Athletic Club en su visita de este sábado a Vallecas...

El técnico rojiblanco, por fin pudo insertar en su convocatoria a Alex Berenguer, cinco partidos de baja por su problema en el dedo del pie, y al centrocampista Mikel Jauregizar, dejado atrás su hiperextensión en la rodilla derecha. Para hoy sábado eran bajas Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz; por supuesto aparte de la ausencia por sanción hasta el día 2 de abril del central Yeray.