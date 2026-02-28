Diego Páez de Roque Madrid, 28 FEB 2026 - 10:02h.

Simeone mantuvo una charla de 20 minutos tras el entrenamiento

Ademola Lookman ha tenido un impacto inmediato en el Atlético de Madrid. Desde que llegó a finales del mercado de fichajes invernal ha contado como titular para Diego Pablo Simeone, respondiendo con goles y asistencias.

Ya el primer día, contra el Real Betis, consiguió sus primeras participaciones directas de gol. Desde entonces no ha parado y ya suma 4 goles y 3 asistencias en 8 partidos disputados.

Es innegable que el ex de la Atalanta se ha ganado con creces el puesto en el once, superando cualquier expectativa puesta sobre él. Sin embargo, Simeone no se conforma y lleva varias ruedas de prensa pidiéndole más.

En el último partido del Atlético de Madrid, Simeone se mostró muy cariñoso con su jugador. Cuando se acercaron a saludar a la afición, le agarró por la espalda zarandeándole y, en el túnel de vestuario, le dio un abrazo por detrás mientras ambos se reían. El entrenador rojiblanco quiere mantener contento al que puede ser uno de los protagonistas en lo que resta de temporada.

El técnico argentino es consciente del potencial de su jugador. En la última comparecencia ante los medios de comunicación, Simeone apeló más a lo sentimental que a lo futbolístico.

"Llegó con mucha ilusión, ganas de seguir creciendo y ayudarnos, y nosotros a él. Necesitamos como dije hace días que nos siga dando ofensivamente y agregarle el trabajo defensivo que tiene, porque lo ha hecho, sobre todo en Nigeria. Necesitamos que sienta la camiseta de la misma manera que siente la de Nigeria, que pueda representar al Atlético en ese estado, porque en ese estado es un jugador muy importante".

La charla de Simeone y Lookman

Precisamente ayer, tras el entrenamiento, Simeone y Lookman mantuvieron una charla solos, alejados de los focos y de los demás futbolistas. Según ha contado MARCA, una vez finalizó la sesión, jugador y entrenador se reunieron alrededor de unos 20 minutos. No quedaba ningún jugador más en el césped. Únicamente quedaron ellos dos, dialogando sentados encima de un balón.

En aquella charla, seguramente el técnico argentino le expuso lo comentado previamente en rueda de prensa, sabedor de todo lo que puede aportar el delantero nigeriano al equipo para mejorar tanto en el aspecto ofensivo como defensivo.

Esta conversación recuerda mucho a la que mantuvo con Álvaro Morata cuando todavía era jugador del Atlético de Madrid. Antes de comenzar la temporada, Simeone repitió el mismo procedimiento con el atacante madrileño: sin más jugadores, tras un entrenamiento y sentados encima de un balón.

Tras aquella conversación, la cual Morata agradeció, consiguió sacar su mejor rendimiento. En los siguientes 18 partidos anotó 16 tantos. Una charla que tuvo un impacto inmediato y que se espera que pueda suceder lo mismo con Ademola Lookman.