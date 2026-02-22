Andrea Esteban Madrid, 22 FEB 2026 - 14:34h.

Su adaptación al Atlético está siendo rápida y decisiva dentro del equipo

Apenas han pasado tres semanas desde su llegada y Ademola Lookman ya ha dejado una huella inmediata en el Atlético de Madrid. El extremo nigeriano no solo ha marcado en todas las competiciones que ha disputado con el conjunto rojiblanco, sino que además ya ha superado sus registros goleadores de esta misma temporada con la Atalanta.

Desde su fichaje el pasado 2 de febrero, procedente del Atalanta BC por 35 millones de euros, Lookman ha visto puerta en LaLiga, en la Copa del Rey y en la UEFA Champions League. Pleno competitivo en tiempo récord.

Más goles que en Italia… en solo cinco partidos

El dato es contundente: en apenas cinco encuentros con el equipo de Diego Simeone, Lookman ya ha marcado más goles que los que llevaba esta temporada con la Atalanta antes de salir rumbo a Madrid.

A ese impacto inmediato hay que añadirle una asistencia, lo que eleva todavía más su influencia directa en el juego ofensivo del Atlético. Rendimiento, eficacia y adaptación exprés al sistema del Cholo.

El dato clave: en la temporada 2025/26 con la Atalanta, Lookman había marcado 3 goles en 19 partidos en todas las competiciones antes de fichar por el Atlético de Madrid (2 en Serie A y 1 en Champions League).

Si se comparan las cifras de Lookman con su periodo en la Atalanta esta temporada, el salto es evidente:

Con Atalanta (2025/26 antes de salir): 3 goles en 19 partidos.

3 goles en 19 partidos. Con Atlético de Madrid (desde 2 de febrero): 4 goles en 6 partidos. El nigeriano ha marcado en todas las competiciones y ya supera esa cifra en muchos menos partidos.

Ese dato habla de un jugador que, más allá de la adaptación física y táctica, ha encontrado una versión más directa y efectiva de sí mismo bajo las órdenes de Diego Simeone.