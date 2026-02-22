El centrocampista del Real Madrid sufre una "lesión muscular en el sóleo"

El gran señalado del Real Madrid en la derrota ante Osasuna: dos fallos decisivos

Dani Ceballos, lesionado por sorpresa. Tras la derrota ante CA Osasuna (2-1) en El Sadar, el centrocampista del Real Madrid se ha sometido a pruebas en la mañana de este domingo y el club ha confirmado que sufre una lesión muscular en el sóleo, producida durante los últimos minutos del duelo disputado en Pamplona, en la que el andaluz fue precisamente uno de los grandes señalados.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", ha anunciado la entidad a través de sus canales oficiales.

Como suele ser habitual, el parte médico deja al jugador "pendiente de evolución" y no da demasiados detalles sobre el posible tiempo de baja. Aún así, la Cadena Cope asegura de fuentes del club que Ceballos podría estar siete semanas de baja, lo que supondría un duro revés de cara a este tramo final de temporada. Si se cumplen estos plazos, no jugaría hasta la primera quincena del mes de abril.

En LaLiga se perdería los próximos compromisos ante Getafe, Celta de Vigo, Elche, Atlético de Madrid y Mallorca. Pero es que en la Champions se perderá con total seguridad la vuelta ante el Benfica y, probablemente, también unos hipotéticos octavos de final, teniendo como mínimo el cartel de duda para unos hipotéticos cuartos, que se disputarán entre el 7 y el 15 de abril.

Dani Ceballos, señalado tras su mensaje de culpa

El andaluz apenas jugó 13 minutos en la visita a Osasuna. Y de hecho, fue uno de los grandes señalados de la derrota, pues apenas intervino en el juego y perdió la pelota en la medular que originó el segundo tanto del cuadro navarro. "Asumo mi responsabilidad", escribió posteriormente a través de sus redes sociales.

Ceballos no está teniendo demasiada continuidad desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. Se ha quedado sin jugar en cinco de los diez partidos desde el cambio de entrenador y no ha sido titular en ninguna ocasión, viendo cómo canteranos como Jorge Cestero entraban en la línea de rotación en varias ocasiones por delante suya.