Dani Ceballos no tuvo su tarde en El Sadar. El andaluz está siendo uno de los jugadores del Real Madrid con menos minutos desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo y salió en el tramo final del partido ante CA Osasuna, con 1-1 en el marcador y los blancos buscando la remontada. El caso es que un fallo suyo propició el gol definitivo de Raúl García de Haro en el minuto 90 que dio el triunfo a los navarros.

Tras el partido, el centrocampista publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram 'declarándose culpable' de la derrota. "Asumo mi responsabilidad", escribió en la red social, con un icono pidiendo perdón.

Ceballos había entrado al terreno de juego en el minuto 82, con empate en el marcador. Contando con el descuento, estuvo cerca de 13 minutos sobre el césped de Pamplona, pero sus intervenciones fueron mínimas pese a jugar en la medular: sólo tocó siete veces la pelota y perdió dos balones, uno de ellos dando lugar a la jugada con la que Osasuna anotó el 2-1 definitivo.

Dani Ceballos y su situación con Arbeloa

Desde el primer día en aquella eliminación en Albacete, Álvaro Arbeloa parecía demostrar que el utrerano no es un jugador de su gusto. Ceballos no tuvo ni un solo minuto en el Carlos Belmonte en un duelo en el que Jorge Cestero partió como titular y en el que acabaron entrando otros dos canteranos más en el centro del campo como Manuel Ángel y César Palacios.

En los diez partidos con Arbeloa al frente del equipo, Dani ha tenido minutos en cinco, pero no ha sido titular en ninguna ocasión. Sólo ante el Mónaco y el Rayo Vallecano tuvo más oportunidades, pues entró en el descanso y disputó la segunda mitad completa de esos dos duelos.