El técnico del Elche pidió disculpas públicas en redes sociales

Por qué se repitió el penalti de André Silva en San Mamés a lo Julián Álvarez

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha pedido disculpas públicas después del tenso intercambio que protagonizó con Ernesto Valverde al término del partido ante el Athletic Club.

La escena, que tuvo lugar tras el pitido final, estuvo marcada por la polémica de un penalti señalado por falta de Bigas sobre Laporte. Con la tensión todavía en caliente, Sarabia reaccionó de forma airada mientras Valverde intentaba rebajar el tono y pedir calma en el túnel de vestuarios.

Disculpa pública en redes

Horas después y con la adrenalina ya bajando, el entrenador bilbaíno utilizó su cuenta en ‘X’ para reconocer su error: “Hoy necesitaba disculparme porque, a veces, queriendo defender lo nuestro, tengo comportamientos que me gustaría evitar”.

Un mensaje que buscó zanjar la polémica generada tras el encuentro de la jornada 25 de LaLiga.

En declaraciones posteriores, Sarabia quiso subrayar la admiración que siente por su colega: “A Valverde le tengo mucho respeto, es el mejor entrenador de la historia del Athletic”. Una afirmación que rebaja cualquier interpretación de enemistad personal tras el incidente.

Momento delicado en Elche

El episodio llega en un momento sensible para el Elche CF, que se encuentra a un punto del descenso. Además, en las últimas semanas han surgido rumores que sitúan a Sarabia en la órbita del conjunto rojiblanco, algo que añade más contexto al cruce vivido en San Mamés.

Por ahora, el técnico volverá a centrarse en lo deportivo el próximo domingo, cuando se siente de nuevo en el banquillo ilicitano con la urgencia de sumar.