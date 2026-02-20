Diego Páez de Roque Madrid, 20 FEB 2026 - 23:01h.

El Elche se va de vacío de San Mamés en el choque contra el Athletic Club. La primera parte del encuentro que abrió la jornada 25 terminó con un 0-0 y con Dituro como protagonista. Ya en la segunda parte, ambos conjuntos vieron portería.

Primero fue Gorka Guruzeta aprovechando un centro raso mal defendido por la defensa ilicitana para que a los pocos minutos igualase André Silva de penalti. El partido se decantó hacia el lado vasco con el último penalti que también transformó el propio Guruzeta.

El uno por uno del Elche

Dituro (9): estuvo cerca de liarla en los primeros minutos y volvió a cometer un error antes del 30. Bajo palos estuvo muy seguro, evitando un mano a mano con Iñaki Williams y realizando paradas. Poco pudo hacer en los goles.

estuvo cerca de liarla en los primeros minutos y volvió a cometer un error antes del 30. Bajo palos estuvo muy seguro, evitando un mano a mano con Iñaki Williams y realizando paradas. Poco pudo hacer en los goles. Chust (6,5): el mejor de la defensa del Elche. Muy preciso con el pase además de realizar 11 acciones defensivas.

el mejor de la defensa del Elche. Muy preciso con el pase además de realizar 11 acciones defensivas. Petrot (4): sale en la foto del gol de Guruzeta. No cerró bien el centro raso y permitió que el delantero rematase a placer. Fue sustituido en el 75.

sale en la foto del gol de Guruzeta. No cerró bien el centro raso y permitió que el delantero rematase a placer. Fue sustituido en el 75. Pedro Bigas (4): cometió el penalti con el que perdieron el partido. A pesar de ello, no realizó mal partido, con muchos despejes aunque con algunas pérdidas.

cometió el penalti con el que perdieron el partido. A pesar de ello, no realizó mal partido, con muchos despejes aunque con algunas pérdidas. Marc Aguado (7): partido muy serio del centrocampista. No perdió ni un duelo y tuvo un gran porcentaje de acierto en el pase.

partido muy serio del centrocampista. No perdió ni un duelo y tuvo un gran porcentaje de acierto en el pase. Cepeda (4,5): fue amonestado por perder tiempo justo antes del descanso. El más flojo de los centrocampistas, sin tanta participación ofensiva.

fue amonestado por perder tiempo justo antes del descanso. El más flojo de los centrocampistas, sin tanta participación ofensiva. Aleix Febas (5,5): vio la tarjeta amarilla muy pronto tras una dura entrada sobre De Galarreta. Muy exigido físicamente y sin tanta frescura en ataque.

vio la tarjeta amarilla muy pronto tras una dura entrada sobre De Galarreta. Muy exigido físicamente y sin tanta frescura en ataque. Germán Valera (8): muy activo en la banda izquierda con mucho despliegue. Se mostró ganador en los duelos y provocó el penalti que terminó anotando André Silva. Sustituido en el 80.

muy activo en la banda izquierda con mucho despliegue. Se mostró ganador en los duelos y provocó el penalti que terminó anotando André Silva. Sustituido en el 80. Tete Morente (4): uno de los más flojos del equipo. No aportó apenas en ataque, tuvo que estar muy centrado en defensa aunque perdiendo muchos duelos.

uno de los más flojos del equipo. No aportó apenas en ataque, tuvo que estar muy centrado en defensa aunque perdiendo muchos duelos. Álvaro Rodríguez (6,5): muy peleón, emparejado con los centrales del Athletic a quienes ganó en muchos duelos aéreos. No pudo generar cara a portería.

muy peleón, emparejado con los centrales del Athletic a quienes ganó en muchos duelos aéreos. No pudo generar cara a portería. André Silva (): anotó el penalti después de que se tuviese que repetir por marcarlo con un doble toque.

