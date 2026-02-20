Asís Martín Bilbao, 20 FEB 2026 - 23:49h.

El uno por uno del Athletic ante el Elche: Guruzeta, doblete, y Yuri Berchiche no se puede jubilar

Los del Txingurri se van ya a los 34 puntos con la tercera victoria consecutiva

Compartir







El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, pasaba balance en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés a la victoria de este viernes ante el Elche CF de Eder Sarabia en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, cita que le deja con 34 puntos (a 8 de los 42 que pidió Jon uriarte), con un penalti de Pedro Bigas sobre Aymeric Laporte que le ha costado una gresca al acabar con el hijo de Sarabia, que le ha agarrado en el brazo y le ha dado con el dedo en el pecho en plena refriega pese a los piropos de ambos antes del partido.

Un choque que ha terminado con un marcador de (2-1) ante los ilicitanos con dos goles de Gorka Guruzeta que ponen al equipo bilbaíno en rampa europea. En la sala de prensa 'Jose Iragorri' el Txingurri, siempre apagafuegos, ha explicado que "esto es como todo, cada uno ve en el campo las cosas para su lado y hay mucha tensión por lo que nos jugamos todos en cada partido; hemos discutido un poco pero nada del otro mundo, no ha sido una discusión extraordinaria. Hemos hablado de la jugada del penalti, ningún drama".

"El primer penalti no lo he visto, no sé si le pisa Lekue, penalti, pues vale, en el segundo veo una patada en la cabeza a Aymeric Laporte de Bigas, veo cierta similitud pero veo todo a mi favor, como siempre".

Así vio Ernesto Valverde el partido entre el Athletic Club y el Elche CF de Eder Sarabia

Además, el 'Txingurri' Valverde comentaba que "iba ser sencillísimo por lo visto (ironía)... En el primer tiempo ellos marcan mucho el estilo y la sacan jugada o te atraen para jugar en largo, y hemos tenido varias opciones en la presión y debimos adelantarnos. El segundo tiempo fue más cerrado, con más cansancio, pero han venido los goles, con el primero parecía que nos abría todo pero nos han marcado de penalti y luego ha venido el otro y esta es una victoria importantísima".

"Esto no ha terminado, queremos continuar así... Yo miro para todas partes, no sólo para arriba, estamos más cerca pero sigo el ejemplo del Villarreal, que brindan con champán por los 42 puntos, vamos a seguir sumando, somos ambiciosos pero la liga no nos ha ido bien, por eso estos 9 puntos no nos quitan trabajo y no podemos bajar la guardia; toca ir a por el Rayo el sábado próximo".

El buen partido de Unai Gómez, secante de Febas en San Mamés

"Unai Gómez fue titular porque al ser importante gente como Febas o Álvaro había que tener cuidado con ellos, creo que lo ha hecho bien, al espacio además Unai es muy poderoso y pensaba que nos podía ir bien con él".