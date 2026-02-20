Asís Martín Bilbao, 20 FEB 2026 - 22:58h.

Julen Guerrero analiza la temporada del Athletic y eleva la esperanza: "Quedan cosas muy bonitas por conseguir"

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en su cita ante los ilicitanos de este viernes

Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí la victoria de los jugadores del Athletic Club este viernes, en la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS, que les ha enfrentado al Elche CF del tal vez futurible Eder Sarabia. Los leones de Ernesto Valverde, con varias novedades llamativas en su once, y bajas importantes como Nico Williams y Mikel Jauregizar, han vencido con un marcador de (2-1) gracias a los goles de Gorka Guruzeta (doblete, uno de penalti) y André da Silva (de penalti).

Unai Simón (6): el portero de Murgia ha tratado de dejar por fin una portería a cero y ha tenido casi un nulo trabajo en el primer tiempo, salvo sacar rápido en largo con la mano en plan Iribar.

Iñigo Lekue (6): el lateral de Deusto era hoy el titular en una posición de 2 que baila como ninguna en este equipo. Lo de Jesús Areso es como para hacérselo mirar, él y los responsables de su fichaje. Ha empezado muy bien, incluso con aplausos en alguna progresión ofensiva. Pena que hizo el penalti en el 66' a Valera por un pisotón. Cambiado en el 79 con una ovación de la grada

Dani Vivian (6): el 'Teniente' de Gasteiz ha vuelto a la convocatoria y de la misma al once titular después de estar 6 partidos de baja y ha parecido en buena condición física, con alguna salida briosa de las suyas desde la cueva.

Aymeric Laporte (6'5): el 'Mariscal' de Agen, de nuevo intocable para Valverde, ha hecho pareja con Vivi esta noche y ha demostrado su clase pese a que físicamente sigue en etapa de rodaje. En el 85' pidió un penalti por una patada en la cara (sic) que le produjo una brecha y el VAR le dio la razón.

Yuri Berchiche (8'5): el 'Látigo' de Zarautz es intocable a sus 36 años en esa banda izquierda a la que da otro nivel. Ha empezado con un fuerte golpe en la cabeza para el 2' que hizo parar el juego. No le afectó y en el 36' hizo un robo con pase brutal a Iñaki que este no acertó ante Dituro. Dio de lujo al asistencia del 1-0, ya lleva 3 casi seguidas.

Alex Rego (6): el centrocampista de Bilbao ha entrado por el tocado en la rodilla Mikel Jauregizar y ha robado balones que ni los cacos sacas en el tren de Glasgow y en el 24' hasta pegó un buen tiro abajo. Cambiado en el 69

Iñigo Ruiz de Galarreta (6): el centrocampista de Eibar ha sido titular como se esperaba y ha tenido más altura que Rego y le dio un balón de gol a Sancet en el 6' que este no aprovechó. Algo flojo en la estrategia.

Iñaki Williams (6): la 'Pantera' de Bilbao ha igualado hoy al mítico Piru Gainza con 496 partidos oficiales y ya va en busca de Markel Susaeta (507). Ha salido por la izquierda y ha entrado flojo en sus acciones con balón pero estuvo espectacular en sus ayudas defensivas. En el 36' tuvo una contra mortal a pase de Yuri que le salvó M. Dituro. Cambiado en el 79

Oihan Sancet (5'75): el 'Ciervo' de Mendillorri, tras marcar de penalti en Oviedo, ha tomado la mediapunta con idea de activar el ataque vizcaíno y ha desperdiciado una ocasión clamorosa en el 6'. Le ha podido afectar porque le ha puesto ganas pero no demasiado éxito salvo en una bonita pared con Rego. Además Dituro le sacó a Sancet en el 58' y en el 65' otras llegadas que olían a gol. Cambiado en el 74

Unai Gómez (6): el 'Stallone' de Bermeo ha sido una de las novedades en el once de Valverde y ha tomado el carril derecho de lujo ante la baja de Nico Williams con idea de ayudar a Lekue encimando mucho al creativo Febas... pero estirando al equipo también con varias llegadas interesantes. Vio una amarilla. Cambiado en el 69

Gorka Guruzeta (6): el goleador donostiarra ha cogido la punta del ataque zurigorri y ha tenido una clara en el 11' de cabeza que se le fue fuera y otro remate suave en el 14'. Ya en el 27' no pudo aprovechar otra cantada increíble de Dituro, en un regalo de esos que se ve pocas veces. Hizo el 1-0 en el 63' con una llegada de gran 9. Lanzó el penalti en el 88' y lo transformó con maestría.

Los suplentes del Athletic Club ante el Elche CF en San Mamés: los 5 cambios de Valverde

Mikel Vesga (sc): sale por Alex Rego.

Eder García (sc): sale por Unai Gómez. Debut del cachorro de Rentería de 22 años que se ha ido a la banda derecha por delante de Lekue.

Robert Navarro (sc): sale por Oihan Sancet.

Urko Izeta (sc): sale por Iñaki Williams.

Jesús Areso (sc): sale por Lekue.