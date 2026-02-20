Vuelve a San Mamés el Athletic, el más solvente rey de los viernes en LALIGA

La lista de Ernesto Valverde para el Athletic - Elche con un regreso y varias bajas

Aunque Valverde no ha ganado nunca como local al Elche CF

BilbaoAunque Ernesto Valverde ya ha avisado en Lezama de que el Athletic Club va a vivir este viernes por la noche un partido complicado en San Mamés ante el Elche CF de Eder Sarabia, está claro que el premio puede ser jugoso en la jornada 25 de LALIGA. El botín, si el Athletic logra su tercera victoria consecutiva -tras las logradas previamente ante Levante UD y Real Oviedo-, sería meterse de lleno en la batalla por las plazas europeas, tras haber estado peinando recientemente las de descenso.

Veremos si el día, el tirón del contrincante y la lluvia hacen que la afluencia de espectadores a la Catedral se resienta o no, pero lo que nos cuentan las estadísticas no pinta nada mal. Si bien ya se sabe que están para romperse…

Hay que intentar ganar, los dos tenemos mucha necesidad y será un partido imprevisible y muy disputado. Estamos en la segunda vuelta y ahora ya todo es definitivo, todo cuenta mucho, lo que ganas o lo que pierdas Athletic Club

El Athletic Club acumula ocho partidos consecutivos de liga sin perder en viernes, día que gafa al Elche CF...

El Athletic acumula ocho partidos seguidos sin perder en viernes en LaLiga (7V y 1E), desde una derrota por 2-1 ante el Girona en noviembre de 2022; el Elche CF, por su parte, no ha ganado en ninguno de sus últimos cinco en viernes en la competición (3E y 2D).

Además, si bien los franjiverdes hacen muy buen fútbol con un técnico getxotarra al que le gusta arriesgar y jugar al ataque, lo cierto es que llevan siete partidos consecutivos sin vencer y otro más de la copa, y dos triunfos en sus últimos 17, encuentros. Eso sí, vendrán escocidos a Bilbao, ya que están aún un punto de las plazas de descenso y no han ganado todavía un solo partido fuera de Elche en todo lo que va de esta temporada.

Pero cuidado, que también hay varias estadísticas negativas del Athletic frente al Elche...

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, no ha ganado ninguno de sus tres partidos en casa ante el Elche en LaLiga (1E y 2D), el registro más alto de enfrentamientos como local sin lograr la victoria de toda su trayectoria en los banquillos de la competición.

El Athletic Club no ha ganado ninguno de sus últimos dos enfrentamientos ante el Elche en LaLiga (1E 1D), quedándose sin marcar en los dos. Solo en una ocasión el conjunto rojiblanco se ha quedado sin marcar en tres partidos seguidos ante los franjiverdes en la competición y fue entre 1984 y 1988 (3P 1E 2D).

El Elche CF se ha impuesto en dos de sus últimos cuatro partidos como visitante ante el Athletic Club en LaLiga (2D), tras no lograr ni un solo triunfo en sus anteriores 20 visitas al feudo rojiblanco en la máxima categoría (6E 14D).